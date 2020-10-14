丹麥羽賽／周天成輕取地主好手 睽違7個月再搶勝

因為疫情睽違七個月後復賽的BWF世界巡迴賽，首場比賽也是今年最後一場高級別賽事本周在丹麥舉行，我國一哥周天成今天在男單首輪賽事遭遇25歲的地主選手斯文森，最終以21：16、21：11直落二勝出，拿下復賽後首勝。

屬於超級750系列賽的丹麥公開賽，總獎金為75萬美元，不僅是新冠肺炎疫情爆發復賽後首場高級別賽事，日前BWF也公告本場比賽將會納入世界排名積分，並在明年排名解凍後列入積分計算。

而名列男單第二種子的我國一哥周天成，這次在日本球王桃田賢斗未參賽的情況下，也被視為是奪冠的最大熱門人選，在首輪面對生涯首度交手的斯文森，雖然首局前段一度遭遇亂流，但在9：9後拉出一波9：3的攻勢逆轉戰局，並以21：16先下一城。

在掌握比賽節奏後，周天成第二局先發制人打出4：1開局攻勢，並在一路領先的情況下，於比賽第46分鐘以21：11勝出，繼3月份的全英公開賽四強賽後，再一次拿下勝利，第二輪將對上西班牙老將阿維安（Pablo Abian）與愛爾蘭越南裔選手阮日（Nhat Nguyen）之戰的勝者；至於女單第二種子日本奧原希望、第四種子加拿大華裔選手李文珊，今天也皆以直落二晉級次輪。