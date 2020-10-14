足球／確診後狀況良好 C羅隔離中享受日光浴

葡萄牙國家隊與義甲祖文特斯超級球星「C羅」羅納度，接受武漢肺炎檢測呈陽性，他雖確診但沒有症狀，目前接受隔離。他表示，自己狀況良好，正在享受日光浴。

葡萄牙足球協會官網公告表示，「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）是「無症狀患者」，且葡萄牙14日在歐洲足總國家聯賽（Nations League）的比賽，他「不會上場對瑞典」。

曾五度獲得金球獎（Ballon d'Or winner）的C羅，11日在巴黎進行的歐足聯葡萄牙與法國之戰還曾登場。

葡萄牙足協補充，其他葡萄牙國腳今天早上才做的檢測，結果「全都是陰性的」，而根據法國足球協會所言，法國隊也都是如此。

葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）在記者會中說：「我們遵從所有的防疫衛生相關規定，但這就是發生了」，他也提到說：「我們每天都有做篩檢。」

義大利甲級足球聯賽（Serie A）祖文特斯（Juventus）的後衛奇里尼（Giorgio Chiellini）表示，他有和羅納度（Cristiano Ronaldo）通電話。

奇里尼說：「他很好，且在做日光浴，當他準備好後自然就會歸隊。」

35歲的前鋒C羅已為葡萄牙攻進101球，葡萄牙試圖維持他們在歐足聯分組龍頭的位置之際，C羅將缺席葡萄牙對瑞典的重要一戰。

C羅染疫對祖文特斯來說是個沈重的打擊，因為根據義甲現行的防疫衛生相關規定，他必須先自我隔離10天，然後再次接受檢測，篩檢結果為陰性後，才能再度下場比賽。

這表示C羅將錯過祖文特斯17日在義甲對上克羅頓（Crotone），和接下來一週內在歐洲冠軍聯賽（Champions League）對上基輔動力（Dynamo Kiev）的小組賽。

這也讓他可能錯失28日在祖文特斯於歐冠與巴塞隆納（Barcelona）一役中，和老對手梅西（Lionel Messi）正面交鋒的機會。

奇里尼說：「我們身為足球員，都知道自己冒著風險，但我們已準備好冒這個險，並試著要以所有必要的防疫措施，盡可能的降低風險。」

「我們必須持續向前，因為我們知道就經濟層面和社會價值上來說，足球是很重要的。接下來幾週還會有其他的防疫封鎖措施，而我相信足球對人們來說是很重要的。」

「這季真正的勝利是踢完整季，結果倒是其次。」

C羅的篩檢結果，讓他為參加葡萄牙訓練營離開杜林（Turin）的爭議再度受到關注，根據義大利比第蒙大區（Piedmont）當地衛生機構，他的舉動違反了針對防疫訂立的相關規定。

當地衛生當局首長泰斯地（Roberto Testi）表示，地方檢察官已被通知C羅未獲授權擅自離開。