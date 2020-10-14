NFL／多隊爆確診 聯盟考慮增第18周賽程、超級盃延後
除了新冠病毒對健康造成明顯影響外，NFL多隊爆發疫情也讓聯盟官方焦頭爛額，於14日討論本賽季接下來的各種可能方案。
NFL聯盟考慮的選項包括在例行賽增加第18周賽程，並延後超級盃日期。但排除設立泡泡隔離區的構想。
NFL主席古德爾（Roger Goodell）在線上記者會被問及延長賽季和延後超級盃時，特別強調靈活度的重要性。
古德爾說：「如果要說今年的一致性主題，那就是靈活度和因應作法。」「靈活度非常重要。我們將藉此完成賽季，而且是安全地完成。」
NFL執行副總裁文森（Troy Vincent）也闡明了聯盟對第18周賽程的立場。他說，NFL的目標是正常的17周時間表內完成所有預定比賽，但同時指出「第18周也可能是個選項」。
他也否定了季後賽以泡泡隔離區進行的想法。剛結束的NBA球季證明這種作法是成功的，在迪士尼樂園園區內重啟賽季，期間沒有傳出任何額外的新冠病例。
文森說：「我們認為這不是最安全的作法。」
NFL首席醫官西爾斯（Allen Sills）將季後賽和假日賽程隔離運動員的情感代價，與新冠病毒對健康的威脅相提並論：「隔離打球對心情的影響與新冠病毒之於健康一樣重要。」
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