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游泳／日奧運名將外遇 日泳協處以禁賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
日本奧運奪牌泳將瀨戶大。 歐新社
日本奧運奪牌泳將瀨戶大。 歐新社

日本奧運奪牌泳將瀨戶大也上月被爆出婚外情，私德也影響游泳本業，日本游泳協會宣布瀨戶大也今年都不能再參賽。

26歲的瀨戶大也，遭禁賽的原因是違反管理機構的運動員行為準則。

瀨戶大也握有4枚游泳世錦賽金牌，2016年里約奧運為日本摘下400公尺綜合式銅牌，被看好東京奧運為地主留下獎牌，但東京奧運因新冠肺炎疫情延到明年，他上月又被拍出和女子上賓館，為3年婚姻和日本泳壇都投入震撼彈。

日本泳協雖對瀨戶大也處以禁賽，不過實現僅限今年，明年他仍有參加東京奧運資格，他聲明中也提到，繼續游泳就是他道歉的方式，將努力恢復家人對他的信賴，「家人對我不負責任的行為受到很大傷害，我想認真面對游泳，決心要重新開始，讓我的家人和每個人再次承認我是名泳者。」

世錦賽 里約奧運

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