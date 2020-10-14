丹麥羽賽／周天成晚間登場 馬琳、張蓓雯稱對比賽生疏

BWF世界巡迴賽復賽後首站丹麥公開賽昨天開打，不少世界好手都在睽違七個月後再度亮相，包括我國一哥周天成將在今天晚間登場，而西班牙前球后馬琳（Carolina Marin）則是在昨天首輪賽事中僅花28分鐘就直落二勝出，不過她強調雖然很開心睽違多時再度取勝，但自己離最佳狀態還有一段距離。

BWF巡迴賽在三月的全英公開賽後因為疫情全面停擺，直到本周的丹麥公開賽才又恢復賽程，而首場比賽就是在丹麥舉行的超級750系列賽，總獎金為75萬美元，包括我國一哥周天成、地主希望丹麥安東森（Anders Antonsen）、日本女將奧原希望、西班牙球后馬琳、加拿大華裔女將李文珊皆參賽。

其中名列女單第3種子的馬琳與第6種子馬來西亞好手張蓓雯在首日皆以直落二輕鬆取勝，談到睽違七個多月再度出賽，張蓓雯說：「我確實還沒有做好充足的準備，但很開心能回到球場上，我還不習慣比賽的感覺，因為真的停賽太久了。但我真的很想念球場，儘管我因為沒有適當的場地而無法進行充足的訓練，讓我必須要花更多時間來慢慢找回感覺，但能在這邊看到很多朋友回來，真的是相當感動。」

馬琳也坦言，目前離最佳狀態還有一段距離，但能回到球場讓她覺得很棒，「在這場比賽後，我今年將只剩下一場比賽（薩洛盧羽球公開賽），對我來說能健康地回到球場享受打球的樂趣才是最重要的，每場比賽我都希望自己盡力而為。」

而今天我國一哥周天成、日本女單好手奧原希望與加拿大華裔女將李文珊也將先後上陣，周天成首輪將對上地主選手斯文森（Victor Svendsen），這將是兩人生涯首度交手。