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高球／體壇不平靜 世界球王強生也染新冠肺炎
美國男子職業高爾夫巡迴賽（PGA Tour）今天表示，世界排名第一的的美國名將強生（Dustin Johnson）確診新冠肺炎，被迫退出在拉斯維加斯舉行的PGA巡迴賽希傑盃（CJ Cup）。
美巡賽在聲明中說，強生在希傑盃15日登場前因出現症狀而接受檢測。
聲明中說，36歲的強生目前正自行隔離。他上一次出賽是在上月的美國公開賽（US Open）。
葡萄牙足球協會今天稍早在官網發布聲明說，葡國足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）接受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢測呈陽性，他雖確診但沒有症狀，目前接受隔離。
35歲的C羅目前效力義大利甲級聯賽勁旅祖文特斯隊（Juventus）。聲明說，他「沒有症狀，目前接受隔離」，將無法在歐洲國家聯賽（UEFA Nations League）明天葡萄牙對瑞典之戰上陣。
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