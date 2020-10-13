足球／C羅確診新冠肺炎遭隔離 將缺席對決瑞典之戰

繼日前巴西足球巨星內馬爾（Neymar）傳出確診新冠肺炎並康復後，今天另一名足球圈超級巨星也傳出確診消息，葡萄牙足球協會今天證實了「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）新冠肺炎檢測成性陽性反應，目前已經遭到隔離，不過也透露他屬於無症狀確診，但這也將讓他缺席15日與瑞典的比賽。

效力義甲尤文圖斯的C羅，球隊在今年3月期間就曾爆發球員新冠肺炎檢測呈現陽性反應的狀況，不過當時C羅也被證實並沒有染疫，不過在今天葡萄牙足球協會宣佈C羅的檢測呈現陽性反應，不過是屬於無症狀且目前身體狀況也相當良好，但依照防疫程序已經遭到隔離。

C羅原定將於台灣時間15日代表葡萄牙於歐國聯盃中對上瑞典，不過卻在今天傳出確診消息，所幸除了C羅外的其他葡萄牙隊成員，檢測都呈現陰性反應，而日前C羅才剛參加完葡萄牙出戰法國的比賽。