羽球／國中盃錦標賽點燃戰火 1300人參賽創新高

109年全國國中盃羽球錦標賽今天起在高雄市亞柏會館盛大展開，本賽事一年舉辦一次，是年輕小將在國中時期的重要一戰，今年參賽人數創下歷史最高，共吸引1300多名選手同場競技，創下史上新高。

男團資格賽由土銀大灣高中A（國中部）與新北市立三和國中A對戰，第一點由大灣徐中毅與三和黃崇瑋交手，開局徐中毅一路領先，手感火燙一口氣連拿10分，最終以21：4、21：3大比分搶下第一點；大灣高中延續氣勢，第二點由楊澋汯出戰三和趙益安，楊澋汯發揮實力以21：11、21：5拍落趙益安。

第三點，大灣蔡知翰／陳宏銘對上三和黃煜祐／周書羽，第二局前半段三和黃煜祐／周書羽一度將比分拉近，以4：3反超，可惜最後仍不敵穩住陣腳的蔡知翰/陳宏銘，最終蔡知翰／陳宏銘以21：8、21：6擊敗黃煜祐／周書羽再下一城，土銀大灣高中A隊僅耗時43分鐘擊退三和國中，打出今年國中盃的第一場勝利。

大灣高中鄭智恭教練提到，賽前會找社會隊或是高中隊來陪練，以賽代訓的方式鍛鍊小選手，希望能累積經驗增加抗壓性。雖然這場比賽實力略為懸殊，但教練認為選手們的發揮還可以更好，放眼接下來的比賽，力拼晉級，大灣高中去年在十六強止步，今年目標是擠進前八，為學校爭奪榮耀。