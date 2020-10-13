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東京為奧運熱身 11月先辦國際體操賽

中央社 / 東京13日綜合外電報導
日本體操協會表示，11月8日將在東京舉辦一項國際體操賽事，此舉可能是東京在為主辦明年的奧運做熱身。 歐新社
日本體操協會表示，11月8日將在東京舉辦一項國際體操賽事，此舉可能是東京在為主辦明年的奧運做熱身。 歐新社

日本體操協會表示，11月8日將在東京舉辦一項國際體操賽事，此舉可能是東京在為主辦明年的奧運做熱身。

這項賽事獲得國際體操總會（International Gymnastics Federation）批准，將邀請32名來自日本、中國、俄羅斯及美國的運動員參加。

這一天的活動將在國立代代木競技場舉行，最多可讓2000名粉絲入場觀賽，這裡也是東京奧運手球項目的比賽場地。東京奧運原定今年舉行，因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情而延到明年。

日本體操協會昨天在線上媒體簡報會上表示，所有從海外入境日本的體操選手，都必須在出發前72小時內接受聚合酶連鎖反應（PCR）檢測。

協會還說，這些體操選手到日本後不必隔離14天，但在日本期間每天都會接受篩檢。

日本預計未來幾個月也會舉行其他國際體育賽事。受到旅行限制的影響，柔道東京大滿貫賽和東京馬拉松等在日本的賽事都延期或取消。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）表示，組委會期待在明年的奧運迎接來自世界各地的觀眾。

羅斯

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