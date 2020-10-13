聽奧球后范榮玉 「羽」你分享生命歷程

聽障奧運羽球女子單打金牌選手 -- 范榮玉，這回轉換身份為講師，分享自己的生命歷程（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

一步，可能是你的簡單，對他們卻是挑戰

您可曾想過我們簡單的跨步、揮拍對身障人士都是未知的挑戰、需要突破恐懼。為了能盡情享受運動，在運動場上揮汗，過程中受限於專業人力不足、不了解需求、民眾的觀念與理解不足，都面臨許多無法想像的困難，使得應該要簡單而快樂的運動體驗，變得漫長而艱辛。

打造一個完善的身障運動環境 我們要想得更多

為保障身障人士能放心地接觸運動、在安全的環境下體驗運動的樂趣，並保障體育活動權益，教育部體育署與國立臺灣師範大學特殊教育中心合作，辦理一系列身障運動員典範宣導活動，藉由優秀的身心障礙選手們分享自身經歷，喚醒一般大眾對於身心障礙者體育活動需求及權益之認識。以「社會氛圍營造」、「運動機會均等」及「運動典範交流」三大主軸策略，營造「愛運動‧動無礙」的優質運動環境。

在三大主軸策略下，體育署陸續推出「身障運動倡議與品牌思維」、「身障運動資源整合」及「身障運動員典範宣導」等子計畫，藉此匯集身心障礙者運動所需資源，並提供多元運動參與機會。

「礙呀！沒事，誰沒跌倒過」講座現場（圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

看見「羽」眾不同背後的故事

9月20日，國立臺灣師範大學特殊教育中心與連鎖運動用品店迪卡儂合作，特別邀請曾奪得聽障奧運羽球女子單打金牌的范榮玉選手來到新竹，以「礙呀！沒事，誰沒跌倒過」為主題，分享自己接觸運動的歷程。

范榮玉選手因父母皆為羽球運動員，從小耳濡目染對羽球十分有興趣。患有崔契爾科林斯症候群(Treacher Collins syndrome) 的她，為了兼顧學業與球隊的練習，除了要排除身體的限制，還會時不時遭受同儕冷落與霸凌，使他的求學與運動之路更加艱辛。

「羽球讓我從中找到了自信，也變得開朗了！」所幸，范榮玉選手秉持運動員精神與毅力面對困境，堅強保持初心，羽球場上才能看見他發光發熱。

范榮玉選手與民眾一起在戶外羽球場地對打 （圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

感受，從設身處地開始體驗

不同於一般講座，下半場全體聽眾移師至戶外羽球場，體驗羽球的樂趣。在「風城」之名的新竹自然環境之下，羽球也飄忽不定十分難以捉摸，讓范榮玉選手也感到十分有挑戰！而為了讓現場聽障人士能夠在完善的環境下與講者進行互動與交流，本次活動由新竹聲暉協會提供專業的聽打服務，將講者分享的內容即時打字，同步顯示於會場，使聽障人士能與其他聽眾同步接收相同資訊，並且也讓一般民眾對聽障人士在日常中所需的協助，有更近一步的了解。

講座結束後民眾熱情與范榮玉選手合影、索取簽名 （圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心）

促進社會關注，達成身障體育友善

本國推動適應體育已20年，但對於支持身心障礙者從事體育運動的正能量，需要更多夥伴一起挹注，期望透過一次次宣導，引起社會大眾的關注，讓整個社會環境對身心障礙者從事體育活動更加友善，使身心障礙者也能享受到運動的樂趣及益處，並於日常中，面對身障人士一起運動的同時，能發揮同理心與支持的心適時給予幫助與鼓勵！

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責任編輯：Evan

圖片來源：國立臺灣師範大學特殊教育中心