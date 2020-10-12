羽球／報名泰國賽拚年終賽門票 戴資穎是否出戰待評估

BWF今天公布年終賽參賽規定，選手得先參加明年1月在泰國舉行的兩站亞洲公開賽，才符合參賽資格，世界球后戴資穎已報名泰國賽，但須視全球疫情狀況，再評估是否赴泰國參賽。

受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，3月中全英公開賽後，國際羽球賽事停擺，儘管世界羽球聯盟（BWF）原先規劃8月復賽，並在短短4個多月內安排22站賽事，但受限於疫情，台北、韓國、中國、日本公開賽接連喊卡。

目前除了10月初湯優盃延期外，10月兩站丹麥賽事，也僅10月13日起在奧登斯開打的首站丹麥公開賽獲得保留，台灣羽球一哥周天成身為唯一參賽的台將，首輪將出戰丹麥好手史溫森（Victor Svendsen）。

BWF先前將2020賽季延至明年1月底結束，兩站超級1000系列的亞洲公開賽都將在泰國曼谷舉行，首站為1月12日至17日、第2站為1月19日至24日，年終總決賽暫定1月27日至31日登場。

不過，在丹麥公開賽前夕，BWF宣布，明天開打的丹麥公開賽將提供世界排名積分，但待世界排名解凍後才適用，確切日期還待確定；同時還揭曉年終賽參賽方式，必須參加明年1月兩站亞洲站賽事，才有機會爭取資格，為符合安全與檢疫規定，想參加亞洲站的選手，必須在指定日期抵達泰國。

戴資穎父親戴楠凱表示，戴資穎已報名明年泰國賽，但仍須視全球疫情狀況，再評估是否赴泰國參賽。