網球／法網打出代表作 阿根廷小巨人排名闖前10

身高僅170公分的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），今年法網打出代表作，儘管4強賽沒能成功挑戰「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），首闖大滿貫4強的積分仍讓他本周排名竄了6位，來到生涯最佳的世界第8。

28歲的舒沃茲曼提到，過往自己就曾在大滿貫有不錯表現，「但當今年開始時，我想像能有些不同，能躋身世界前10，擊敗世界前5的球員，完成過去沒達成的事情。」他笑說，羅馬名人賽自己就達到部分目標，「來到巴黎，我也做到了，這是我能首度進入前10名的原因。」

「現在我想要繼續進步，然後持續留在這裡。」舒沃茲曼說。

上一度有阿根廷球員進入世界前10是2012年的莫納柯（Juan Monaco），他最佳排名就是世界第10；身高僅170公分的舒沃茲曼也成史上前10中第二矮的球員，只比美國網將索羅門（Harold Solomon）高2公分。

曾在1981年7月底進入世界前10的索羅門提到，若是幾年前有人說，以舒沃茲曼的身高能進入世界前10，「我會告訴他癡人說夢，我不相信會發生。」不過舒沃茲曼打破身材限制，「他證明我錯了。」

本周世界前10的新成員還有俄羅斯好手羅布雷夫（Andrey Rublev），他年初排名還在23位，但多哈、阿德雷德和漢堡冠軍入袋，加上美網和法網都進入最後8強，本周排名晉升到第10位。