快訊

空姐按規定全身防護卻再傳染疫？指揮中心點出關鍵

原創、翻唱孰優孰劣？台灣流行音樂的經典「翻唱」

法網／費納同享20冠紀錄 約克維奇目標突破

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導

今年美網雖出現新科大滿貫得主，但法網決賽由塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）會師，「三巨頭」仍難以撼動，小約更相信納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）目前共同保持的20座大滿貫紀錄可以被超越。

33歲的小約是「三巨頭」中最年輕的成員，年初澳網打下第17座大滿貫的他說，若時覺得為時已晚，他不會留戀，可以好好放下球拍，不過自己和納達爾及費德勒都不斷寫下新頁，「我們不斷回來並證明，我們仍是世界最佳。」

從費德勒2003年溫布頓首度摘下大滿貫開始，17年來的69場大滿貫，「三巨頭」就包辦57座。

和費、納相差3座大滿貫的小約說：「我的目標仍相同，史上第一周數紀錄，還有大滿貫冠軍數。」

本周是約克維奇第289周的「球王」身分，費德勒的310周是他追尋方向。

收下個人第13座法網金盃的納達爾則說，自己也是會在意紀錄，「能和費德勒共享這數字對我意義很大，但等我們職業生涯都結束時再看看如何，我們仍在線上，我不知道未來會發生什麼事。」

費德勒 納達爾 法網

延伸閱讀

法網／3闖決賽都輸蠻牛 約克維奇：他表現完美

法網／球王輸得心服口服 納達爾證明自己紅土霸主

法網／納達爾追平大滿貫賽20冠紀錄 費德勒感性祝賀

法網／20冠追平費德勒 納達爾：沒想到

相關新聞

法網／費納同享20冠紀錄 約克維奇目標突破

今年美網雖出現新科大滿貫得主，但法網決賽由塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納...

羽球／丹麥站登場周天成參賽 年終賽資格也出爐

新冠肺炎疫情下，丹麥公開賽將於明天開戰，世界羽球總會（BWF）也頒布最新的世界排名規定和取得世界巡迴賽總決賽的方式，選手...

PGA／兒童醫院公開賽 潘政琮並列第52名

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽最終回合，揮出71桿，以低於標準10桿的...

射擊／光復高中最後一擊逆轉奪金 張有君：爺爺保佑

全中運前兩天，光復高中射擊隊國三選手張有君接獲爺爺病逝的噩耗，不過在家人與教練陳弘振的支持下收起悲傷情緒，在國男10公尺...

射擊／全中運2年射2金 光復等靶場

成軍僅短短五年的新北市立光復高中國中部射擊隊，近兩年在全中運一口氣囊括了兩面金牌在內的五面獎牌，不過在校內沒有靶場可以練...

主播常富寧出新書 30個運動故事刻畫「好球帶人生」

知名體育主播常富寧相隔四年推出新書「主播台下的好球帶人生」，今天在法雅客台北信義A9店舉行新書分享會，與資深球評陳子軒暢...

NFL／超級盃神奇接球…小人物勇退 留名歷史

NFL球員平均生涯僅有短短3.3年，與其平淡好幾年，倒不如幹點大事；日前宣布退休的30歲前海鷹和噴射機外接手克爾斯（Jermaine Kearse）雖沒入選過明星賽，單季接球不超過千碼，卻是難得擁有超大心臟，超狂接球讓人難以忘懷的小人物。

PGA／潘政琮再繳69桿 兒童醫院公開賽並列50

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的聖地兄弟會兒童醫院公開賽第3輪，繳出低於標準2桿的69桿，累積以...

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

熱門新聞

NBA／詹姆斯來湖人就對了！G6「大三元」滅熱火奪隊史17冠

NBA／詹姆斯、戴維斯連線 湖人奪冠致敬布萊恩

NBA／4次決賽MVP加4次年度MVP 詹姆斯直追喬丹

NBA／回湖人完成救贖奪首冠 哈沃德：每天都夢想這一刻

法網／一盤未失4連霸 納達爾破多項紀錄

NBA／助馬刺暴龍湖人3隊攻頂 格林書寫冠軍人生

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。