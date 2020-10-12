法網／費納同享20冠紀錄 約克維奇目標突破
今年美網雖出現新科大滿貫得主，但法網決賽由塞爾維亞「世界球王」約克維奇（Novak Djokovic）和「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）會師，「三巨頭」仍難以撼動，小約更相信納達爾和「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）目前共同保持的20座大滿貫紀錄可以被超越。
33歲的小約是「三巨頭」中最年輕的成員，年初澳網打下第17座大滿貫的他說，若時覺得為時已晚，他不會留戀，可以好好放下球拍，不過自己和納達爾及費德勒都不斷寫下新頁，「我們不斷回來並證明，我們仍是世界最佳。」
從費德勒2003年溫布頓首度摘下大滿貫開始，17年來的69場大滿貫，「三巨頭」就包辦57座。
和費、納相差3座大滿貫的小約說：「我的目標仍相同，史上第一周數紀錄，還有大滿貫冠軍數。」
本周是約克維奇第289周的「球王」身分，費德勒的310周是他追尋方向。
收下個人第13座法網金盃的納達爾則說，自己也是會在意紀錄，「能和費德勒共享這數字對我意義很大，但等我們職業生涯都結束時再看看如何，我們仍在線上，我不知道未來會發生什麼事。」
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