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羽球／丹麥站登場周天成參賽 年終賽資格也出爐
新冠肺炎疫情下，丹麥公開賽將於明天開戰，世界羽球總會（BWF）也頒布最新的世界排名規定和取得世界巡迴賽總決賽的方式，選手必須參加明年初兩場亞洲公開賽，才能取得明年底世界巡迴賽總決賽資格。
世界巡迴賽總決賽原本11月舉行，但受疫情影響，BWF上月就宣布，將賽季延遲到明年一月，增加的兩站亞洲公開賽和世界巡迴賽總決賽都將於泰國舉行，第一站亞洲公開賽明年1月12到17日舉行，第二站緊接著19到24日登場，27到31日就是年終總決賽。
BWF原本希望9月重啟賽程，台北公開賽就是疫情後重新開始的第一站，但包括台北羽球公開賽、日本公開賽、南韓公開賽、福州公開賽和香港公開賽等全部取消，原定10月3到11日的湯優盃也延期，原本10月20到25日的丹麥名人賽則是取消，BWF因此訂定新的取得年終賽資格方式。
BWF表示，現前的世界冠軍不會自動獲得年終賽資格，會列入積分的包括明天登場的丹麥公開賽，以及兩場列為BWF超級1000分的亞洲公開賽，想獲得年終賽門票的球員必須兩場亞洲公開賽都與會。
受疫情影響，要參加亞洲公開賽的球員必須在指定時間抵達泰國，BWF未來將再更新更多資訊。
我國「一哥」周天成上周已啟程丹麥，是唯一參賽的台將，列第2種子的小天首戰將碰地主史文森（Victor Svendsen）。
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