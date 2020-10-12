PGA／兒童醫院公開賽 潘政琮並列第52名

旅美高球好手潘政琮今天在美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽最終回合，揮出71桿，以低於標準10桿的274桿，並列第52名。

總獎金700萬美元（約新台幣2.02億元）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽（Shriners Hospitals forChildren Open）在內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的桑摩林高球場（TPC Summerlin）進行最終回合，蘇格蘭好手賴德（Martin Laird）原有機會輕鬆奪冠，卻在最後一洞吞柏忌，以68桿繳卡。

賴德在4回合結束，累計以低於標準23桿的261桿，與美國選手庫克（Austin Cook）及沃爾夫（MatthewWolff）形成平手。

3人先到第18洞延長賽，都以平標準桿作收，賴德後來靠在第17洞3桿洞捕鳥，驚險奪冠，這也是生涯在PGA巡迴賽第4勝。

新球季前4站都闖進決賽的潘政琮在兒童醫院公開賽最終回合表現平平，繳出3鳥、3柏忌，打出4天以來最差的71桿，累計以274桿，並列第52名。