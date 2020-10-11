NFL／超級盃神奇接球…小人物勇退 留名歷史

NFL球員平均生涯僅有短短3.3年，與其平淡好幾年，倒不如幹點大事；日前宣布退休的30歲前海鷹和噴射機外接手克爾斯（Jermaine Kearse）雖沒入選過明星賽，單季接球不超過千碼，卻是難得擁有超大心臟，超狂接球讓人難以忘懷的小人物。

藝術大師沃荷（Andy Warhol）曾說：「在未來，人人都可成名15分鐘。」這句名言也在克爾斯身上驗證；他在短短幾秒內，以逆轉達陣和看似不可能的接球留名歷史，相信未來西雅圖的「第12人」們仍將津津樂道。

說到接球，當代最驚天動地的一接，多數人也許會回答小貝克漢（Odell Beckham Jr.）的「The Catch」；那球他身體騰空後仰彎曲，就像漂浮在空中伸手將球吸住，再跌入達陣區的畫面太過夢幻。

儘管如此，我更喜歡克爾斯在第49屆超級盃的那一球；在愛國者角衛巴特勒（Malcom Butler）貼身防守下，克爾斯直衝後場；兩人在空戰中都碰到了球後摔倒在地，球觸地前恰好在克爾斯的腿上彈了幾下，一度要脫手之際，他坐在地上將球接下，被譽為超級盃史上最佳接球之一。

與誇張超現實的「The Catch」相比，克爾斯全神貫注，對球無比執著的畫面更讓我動容；這是不是像極了大家在日常生活中，在掙扎的同時，卻又全力守護或爭取自己最珍視的事物呢？ 儘管最後超級盃24：28輸球又如何？我更在意過程，這球讓克爾斯贏得我的掌聲與讚嘆。

而在超級盃前一戰的國聯冠軍賽對包裝工，四分衛威爾森（Russell Wilson）罕見丟出四次抄截，全都是瞄準克爾斯。22：22平手進入延長賽，趁著無人協防克爾斯，威爾森再次選擇將球傳給他；全場六次傳向他的球，唯一一次成功就是35碼的達陣，顯示隊友對他的高度信任。

可惜克爾斯在2017賽季被交易到噴射機，關注度少了些，但也繳出單季810碼5達陣的生涯新高數據。可惜2019年賽季前遭逢腿傷整季無出賽紀錄，今年9月29日宣布退休，光榮結束生涯。

雖然拿過一次超級盃冠軍，單季最多僅5達陣，生涯共3290碼17達陣，薪資累計只有1900多萬元，僅是明星球員一年的薪水。但這不影響我對他的尊敬，光是那兩顆價值連城，在電光石火間完成的接球，就足以讓人回味無窮。