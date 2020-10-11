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PGA／潘政琮再繳69桿 兒童醫院公開賽並列50

中央社 / 台北11日電
潘政琮。 資料照(路透)
潘政琮。 資料照(路透)

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的聖地兄弟會兒童醫院公開賽第3輪，繳出低於標準2桿的69桿，累積以低於標準10桿的203桿並列50名。

總獎金700萬美元（約新台幣2.4億）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽，今天在內華達州拉斯維加斯的桑摩林高球場（TPC Summerlin）進行第3回合，潘政琮連3天都繳出低於標準桿的好表現，這也是他2020-21賽季連續第4場出賽都晉級最後2天決賽。

潘政琮曾在上一站的桑德森農場錦標賽並列12名作收，寫下本季最佳名次，這次轉戰聖地兄弟會兒童醫院公開賽，表現依舊穩定，不過參賽選手表現也都不俗，讓小潘的排名始終在中段班附近遊走。

美國選手坎特雷（Patrick Cantlay）與蘇格蘭好手雷亞得（Martin Laird）今天雙雙繳出低於標準6桿的65桿，兩人同以低於標準20桿的193桿並列首位。

值得一提的是，美國選手沃爾夫（Matthew Wolff）今天猛打4鳥、3鷹，單回合飆出低於標準10桿的61桿，讓他排名一口氣竄上並列第3，以總桿數195桿落後排頭2桿。

潘政琮今天前9洞打下1鳥與1柏忌，一來一往扯平，轉場後他表現漸入佳境，先在第10洞把握10呎鳥推，率先進帳博蒂。

不過第15洞小潘開球直攻果嶺，卻落入左邊沙坑，救上來小白球又過頭，直到第3桿才把球放上果嶺，又花兩推讓他苦吞柏忌。

所幸接下來小潘沒再漏氣，在最後3洞共打下2鳥，單回合總計繳出4鳥、2柏忌，以低於標準2桿的69桿作收。

潘政琮 高爾夫 沃爾

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