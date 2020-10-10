PGA／潘政琮打6鳥1柏忌 聖地兄弟會兒童醫院公開賽晉級

歷經首輪暖機，台灣旅美高球好手潘政琮今天在聖地兄弟會兒童醫院公開賽次輪大顯神威，全場打下6鳥、僅吞1柏忌，累計以低於標準8桿的134桿、並列40名，順利晉級。

總獎金700萬美元（約新台幣2.4億元）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽，今天在內華達州拉斯維加斯的桑摩林高球場（TPC Summerlin）進行第2回合較勁，美國選手馬納提（Peter Malnati）今天飆出低於標準9桿的62桿，兩回合總計以低於標準14桿的128桿，和另外4名選手並列排頭。

馬納提今天打出不可思議的一回合，全場除猛抓7鳥、1鷹，且沒有任何柏忌，他繳出單回合全場最低的62桿，也是繼首輪美國選手狄倉波（BrysonDeChambeau）後，再有人單回合繳出62桿佳績。

潘政琮在首輪打出低於標準3桿的68桿，今天他從後9洞出發表現超狂，下場後從第11洞開始連續4洞捕鳥，第15洞他以保Par做收，不過隨後又在第16洞精彩打鳥，總計前9洞他就進帳5個博蒂。

轉場後潘政琮火力暫歇，最後9洞他博蒂與柏忌各1扯平，不過單回合仍繳出低於標準5桿的66桿，並列40名，順利晉級明、後兩天決賽。

這次聖地兄弟會兒童醫院公開賽總計有144名選手參賽，前2天打完淘汰線設在低於標準7桿的135桿，總計共有66名球員晉級。