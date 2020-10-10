法網／納達爾連四年晉決賽 距離費德勒紀錄僅差一勝

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）在法網男單四強賽，遭遇日前曾在羅馬公開賽擊敗他的阿根廷「小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），最終他以6：3、6：3、7：6（7：0）直落三成功復仇，生涯第13度挺進法網決賽，且距離費德勒（Roger Federer）的大滿貫史上最多20冠紀錄，僅差最後1勝。

納達爾9月時在法網前哨戰羅馬名人賽八強賽，遭到舒沃茲曼以直落二擊敗，而兩人這次在巴黎又於四強賽碰頭，但這一次紅土之王未再失手，在全場6度破發下一路壓著對手打，最終耗時189分鐘以直落三勝出，連續四年挺進法網男單決賽，並將挑戰生涯第13座法網冠軍。

對於成功向舒沃茲曼復仇，納達爾坦言今天打出了個人本屆法網最佳的一場賽事，不過想要在決賽中完成四連霸，還必須拿出更好的表現，「儘管我過去在決賽中從沒有輸掉過任何一次比賽，但確實相較於過去在法網的表現，我認為我還有其他狀況更好的時候。我的狀況和球風確實還不到完美，這對我來說很重要。」

納達爾從2005年首次在法網亮相就奪冠至今，已經拿下99勝僅3敗的恐怖紀錄，前一次未能在法網奪冠，則是2016年時於32強因手腕傷勢被迫退賽，且只要闖進決賽西班牙蠻牛就未曾失手過。

談到前一次在羅馬敗給舒沃茲曼，今天卻輕鬆復仇，納達爾說：「兩場比賽狀況有點不同，我在這裡準備得很周全，而羅馬是我相隔六個月後的首場比賽，今天我打得更加謹慎，並且制定了一些正確的策略。」

而納達爾決賽的對手將是世界球王約克維奇（Novak Djokovic），這也是兩人生涯第四度在法網決賽碰頭，前三次都由納達爾拿下勝利，談到兩人將再度爭冠，納達爾說：「不同的比賽，不同的場地，會有不同的狀況，我無法預測未來，但我知道只要是與約克維奇的比賽，我就需要拿出最好的表現，否則情況就會變得很艱困。」