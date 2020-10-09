足球／新北市板橋幼兒足球正夯 氣墊球場超吸睛

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全國迷你足球賽今天在新北市板橋江翠國小開踢。圖／迷你足球協會提供
全國迷你足球賽今天在新北市板橋江翠國小開踢。圖／迷你足球協會提供

全國迷你足球賽今天在新北市板橋江翠國小開踢，新北市素有「漂亮寶貝」之稱的市議員戴瑋珊也受邀前來參加開球儀式，而中華男籃代表隊的管理洪志虎也帶著他的寶貝兒子Oscar前來參賽。

戴瑋珊在致詞時表示，她過去推廣國小足球活動，雖然今年才接觸幼兒足球，不過她認為在學齡前推廣足球強化幼兒的身心發展才是當務之急。她也大力稱讚協會能媒合中央資源下放到地方政府更能貼近民間基層需求事件相當難得的事，也相當肯定能在今年選在板橋舉行賽事，因為板橋區是新北市人口最密集也是幼兒人數最多的地區，她也觀察到有越來越多的幼兒園及地方小型俱樂部的成立，她呼籲能有更多民間企業投入並培養更多足球專業人才的加入，並協助地方政府興建更多的簡易球場。

中華男籃代表隊的球隊管理洪志虎也帶著他的寶貝兒子Oscar前來參賽，素有「北台灣大三元製造機」的他平常也讓兒子參加學校的足球隊練習，今天是他的首戰，果然沒讓老爸失望，獨自踢進6球帶領球隊獲得勝利。

Oscar的媽媽葉虹吟表示，因為學校有足球隊加上聽說最近幼兒足球很夯所以試著讓Oscar去體驗，沒想到踢著就已經愛上這項運動，而且體力變得更好，生活也比以前規律，食量從一碗飯暴增到三碗，也不再經常跟父母頂嘴，她們夫妻兩決定考慮讓即將四歲的小兒子也送進地方俱樂部學習足球，希望兩兄弟能有更好的身心發展。

中華民國迷你足球協會預計將在本月前往金門舉行離道賽事，陸續完成「22縣市足夢踏實」的年度計畫，積極協助並培養偏遠地區足球人才。

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