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PGA／聖地兄弟會兒童醫院公開賽 潘政琮首輪繳68桿

中央社 / 記者龍柏安台北9日電
台灣旅美高球好手潘政琮。 法新社
台灣旅美高球好手潘政琮。 法新社

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA美國職業高爾夫巡迴賽的聖地兄弟會兒童醫院公開賽，全場繳出5鳥、2柏忌，以低於標準3桿的68桿、並列59名結束第1回合競桿。

總獎金700萬美元（約新台幣2.4億元）的聖地兄弟會兒童醫院公開賽（Shriners Hospitals forChildren Open），今天起在內華達州拉斯維加斯的桑摩林高球場（TPC Summerlin）登場，上個月剛拿下美國公開賽冠軍的美國選手狄倉波（Bryson DeChambeau），今天飆出低於標準9桿的62桿，不但追平個人生涯單回合最低桿，並以1桿之差單獨領先。

狄倉波今天最後一洞在果嶺邊緣的鷹推失手，沒能讓他改寫生涯單回合最低桿紀錄，賽後他有些失望地說：「最後一洞沒能推進我有些不開心。」他強調，他還沒有打出最佳水準，所幸今天他多半將球放到正確的位置。

至於今天從第1洞開球的潘政琮，開局表現很平穩，第4洞開始他上演抓鳥秀，在接下來4個洞就捕獲3鳥，直到轉場前的長洞第9洞，他第2桿過頭掉進長草區，給他帶來了一些小麻煩，加上保帕的18呎長推失手，才讓他領到全場第一個柏忌。

第12洞小潘開球偏右又落入長草區，這回他又領到柏忌才脫困，所幸接下來他分別在第14、15洞連續打鳥，最後也以低於標準3桿的68桿完賽，也算有個好的開始。

潘政琮 高爾夫 美國公開賽

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