游泳／王冠閎10日啟程匈牙利 首戰職業賽備戰奧運

我國東京奧運游泳國手王冠閎在日前獲得國際游泳聯盟（ISL）的舊金山卡利神鷹隊青睞加盟後，即將在10日啟程前往匈牙利進行訓練和出賽，他預計在ISL的泡泡賽區內進行至少四站賽事，希望與世界各國好手較勁、持續進步，朝著明年東京奧運繼續備戰。

已取得東京奧運門票的王冠閎，9月份獲得卡利神鷹邀請加入，成為該隊中年紀最小的隊員，也是ISL中少數為歐美隊伍效力的亞洲選手，而近日王冠閎也送交與卡利神鷹前往匈牙利的比賽與防疫計畫，並獲得體育署的首肯，將與教練黃智勇在10日啟程。

據了解，這次王冠閎前往匈牙利布達佩斯出賽，除了要備妥48小時內新冠肺炎檢測陰性證明外，抵達匈牙利後還必須進行兩次採檢都呈現陰性，才得以進入指定住宿旅館和泡泡賽區，參與ISL這個例行賽四站的賽事，首站預計在台灣時間10月17日舉行。

教練黃智勇指出，王冠閎加盟的卡利神鷹隊本身就好手如雲，而這次王冠閎前往匈牙利還將與來自全球各地的職業好手同場較勁，對於備戰明年東京奧運肯定會有不少的幫助。

而王冠閎這次前往匈牙利預計將會待上一個多月的時間，參與例行賽與複賽（前八強）賽程，前四強的隊伍將能晉級到總決賽，而總決賽預計會在日本東京登場，黃智勇就表示，假使卡利神鷹隊能順利晉級到決賽，可能讓王冠閎繼續留在歐洲隨隊訓練，如要返台，也將會依照提交給體育署的計畫，透過包下附有游泳池的民宿方式進行14天居家檢疫，讓王冠閎能繼續維持訓練。

成立於2019年的ISL，首個賽季共有八支歐美隊伍參賽，例行賽季在美國、義大利、匈牙利和英國共舉辦6站賽事，決賽則是在拉斯維加斯舉行，最終卡利神鷹隊拿下第三名成績，而今年則是再加入首支亞洲隊伍東京蛙王與多倫多泰坦隊，共10支隊伍參賽。