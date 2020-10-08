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網球／退出捷克女網賽 謝淑薇宣布賽季提前落幕

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
謝淑薇。 歐新社
謝淑薇。 歐新社

我國網球一姊謝淑薇在今年法網單打於次輪止步，雙打也未能晉級八強後，今天透過個人臉書宣布由於9月份時傷勢復發，已經決定退出下周舉行的捷克公開賽，個人賽季提前落幕。

謝淑薇日前在法網賽程落幕後就曾透露，在練習時發生了腳踝韌帶撕裂的狀況，不過最終她仍是忍痛打完了所有賽程，直言能在幾乎沒有疼痛的情況下打完比賽，沒有造成更為嚴重的傷勢，真的很幸運，甚至還自嘲已經集滿澳網、美網、法網扭傷紀錄，快要集齊四大公開賽了。

不過今天謝淑薇仍是在社群網站上宣布，將退出一周後在捷克奧斯特拉瓦舉行的賽事，個人賽季將提前落幕，「因去年九月受傷的傷勢復發，必須退出一週後的捷克賽事，傷勢其實一直沒完全好，今年七月打了PRP後有比較沒那麼痛，但附近肌肉感覺卻更緊繃，法網單打賽程打完又開始疼痛，從去年受傷後一直很樂觀的等待傷處自然痊癒，但受傷的位置實在太麻煩，目前只能祈禱物理治療師的救援有效果了，很遺憾的決定今年賽季將提早結束，我們明年再見了。」

目前單打排名第63、雙打排名第1名的謝淑薇，本賽季與捷克搭擋史翠可娃共拿下四座單打冠軍，澳網也挺進到冠軍賽，法網則是在16強賽止步。

法網 謝淑薇 澳網

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