亞運培訓啟動結合奧培資源 國訓中心逾300選手持續備戰

儘管東京奧運受到新冠肺炎疫情影響延期一年辦理，但體育署在今天宣布，往年都在奧運結束後才啟動的亞運培訓計畫仍在今年9月如期啟動，並將與在明年舉辦的東京奧運、世大運培訓隊進行資源整合，目前光是在國訓中心就有高達313位選手參與培訓計畫。

四年一度的亞奧運，過去每兩年就會穿插舉行一次，這也讓體育署的亞奧運培訓計畫都是在該年賽事後開始啟動、為期兩年，不過今年受到新冠肺炎疫情影響導致東京奧運延期至2021年舉辦，加上明年原本就有成都世大運賽事，讓今年培訓計畫行程大塞車的狀況。

不過體育署在今天宣布，2022年杭州亞運的培訓計畫已如期在9月份就啟動，並且將與早就開始執行的奧運與世大運培訓計畫進行體系連貫、整合資源和各賽會培訓作業，協助我國選手能在未來兩年的三大綜合性賽事中搶下佳績。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，目前國訓中心已經有亞運11個運動種類、奧運12個運動種類在培訓階段，合計有15個種類、95位教練、313位選手在國訓中心參與培訓工作，而營外更有11個運動種類、41位教練、53位選手正在進行訓練，整個奧亞運培訓階段參與人數超過500人。