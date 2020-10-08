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周天成、王冠閎10月歐洲征戰 柔道隊赴蒙古爭奧運積分

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
我國選手將在10月份陸續恢復出國比賽計畫並送交體育署評估。記者劉肇育／攝影
我國選手將在10月份陸續恢復出國比賽計畫並送交體育署評估。記者劉肇育／攝影

在新冠肺炎疫情導致國際體育賽事停擺了大半年後，我國體育好手們也將在10月份重啟出國征戰行程，其中羽球一哥周天成將前往丹麥參加丹麥公開賽，而游泳好手王冠閎則受到舊金山職業泳隊的青睞，將前往匈牙利進行訓練和比賽，為延期一年的東京奧運繼續備戰。

全球體壇在過去半年多來受到新冠肺炎疫情影響幾乎呈現冰封狀態，不過在職業運動相繼復賽後，國際賽事也陸續恢復辦理，我國好手周天成、王冠閎以及桌球的莊智淵、鄭怡靜、林昀儒和柔道隊也都相繼提出出國參賽的計畫，而體育署也在以攸關奧運資格、積分、種子序或是世界排名的前提下，將開放選手出國參賽。

其中羽球一哥周天成將在明天凌晨啟程瑞典，成為我國疫情爆發後首位出國征戰的羽球選手，至於王冠閎則受到舊金山職業泳隊的青睞，將與其他世界好手在匈牙利一同訓練和比賽，兩人所提出的參賽以及防疫計畫也都已經獲得體育署的首肯。

體育署競技運動組組長洪志昌表示，是否開放選手出國參賽將有五大考量要點，包括主辦國交通與住宿規劃、疫情分析與防疫措施配合事項、參賽效應分析和返國後的相關計畫，包括隔離期間繼續進行訓練的安排，以及體育署和國訓中心協助事宜等。

除了兩人外，包括桌球的莊智淵、鄭怡靜和林昀儒也計畫前往中國大陸參賽爭取積分，不過目前大會所提供的資訊仍不夠完整，體育署與協會仍在評估是否參賽；而柔道隊則將前往蒙古參加亞太區錦標賽，包括還在奧運安全名單內的楊勇緯以及可望透過這次比賽將排名推進至安全範圍的蔡明諺、林真豪都計畫參賽，洪志昌說：「柔道目前預計是選拔9男9女，不過是否參賽還是會尊重選手與家長意願。」

至於空手道「小清新」文姿云雖然提出了前往塞爾維亞參加訓練營的計畫，並且有不少各國好手都將前往，不過由於不屬於比賽性質，時間又長達30幾天，體育署則是建議她不要前往。

羽球 周天成 林昀儒

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