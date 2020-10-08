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田徑／非洲長跑好手 單日改寫兩項世界紀錄

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
烏干達長跑好手切普特（Joshua Cheptegei）與衣索比亞女將吉迪（Letesenbet Gidey）攜手改寫兩項世界新紀錄。 法新社
烏干達長跑好手切普特（Joshua Cheptegei）與衣索比亞女將吉迪（Letesenbet Gidey）攜手改寫兩項世界新紀錄。 法新社

2月才破男子5千公尺世界紀錄，烏干達長跑好手切普特（Joshua Cheptegei）再創新猷，他在西班牙瓦倫西亞紀念日改寫1萬公尺世界紀錄，加上同日衣索比亞女將吉迪（Letesenbet Gidey）也跑出5千公尺新猷，單日產出兩項世界新紀錄。

烏干達長跑好手切普特在西班牙瓦倫西亞紀念日改寫1萬公尺世界紀錄，比原世界紀錄快了超過6秒。 法新社
烏干達長跑好手切普特在西班牙瓦倫西亞紀念日改寫1萬公尺世界紀錄，比原世界紀錄快了超過6秒。 法新社

這已是切普特10個月來第4度跑出世界紀錄，24歲的他當地10月7日跑出26分11秒整的成績，比原世界紀錄快了超過6秒；原紀錄是15年前衣索比亞貝克勒（Kenenisa Bekele）締造的26分17秒53，當時貝克勒僅15歲，紀錄高懸15年才遭切普勒突破。

切普勒今年8月已經在摩納哥鑽石聯賽改寫過貝克勒紀錄，他在5千公尺跑出12分35秒36，超越貝克勒2004年締造的12分37秒35世界紀錄。

22歲的吉迪則

22歲的吉迪在女子5千公尺跑出14分6秒62新猷。 法新社
22歲的吉迪在女子5千公尺跑出14分6秒62新猷。 法新社
在女子5千公尺跑出14分6秒62新猷，改寫同胞迪亞亞（Tirunesh Dibaba）2008年締造的14分11秒15。

「我很開心，這是我長期的夢想，對我非常重大。」去年多哈世錦賽獲得1萬公尺銀牌的吉迪說。

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