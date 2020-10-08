網球／法網失利後再傳壞消息 男網好手高芬確診新冠

世界排名第13的比利時網球好手高芬今天表示，自己確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）。高芬1個多星期前才在法國網球公開賽（French Open）首輪出局。

法新社報導，29歲的高芬（David Goffin）今天還說，他將退出聖彼得堡公開賽，但有意在賽季結束前回歸賽場。

高芬在社群媒體Instagram上寫道：「壞消息！由於我最近一次於昨天做的COVID檢測結果呈陽性，我被迫退出聖彼得堡公開賽。」

「目前為止我感覺狀況良好。我會進行隔離，如果一切順利，我會重返（比利時）安特衛普（Antwerp）的賽事。」

高芬在今年法網首輪以直落3不敵義大利新秀辛納（Jannik Sinner）。辛納後來在8強賽敗給西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）。