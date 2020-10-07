東京奧運精簡化 估可省83億元

中央社 / 東京7日專電

東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，已向國際奧林匹克委員會（IOC）理事會報告，延至明年7月舉辦的東奧努力精簡化，估計可省下經費約300億日圓（約新台幣83億元）。

原訂今年7月登場的東京奧運與帕運，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情影響，分別延到明年7月23日及8月24日開幕。

日本讀賣新聞報導，東奧組織委員會努力讓東奧精簡化，與國際奧委會達成協議精減的項目共52項，估計可以節省約300億日圓。節省金額是去年底預估總額1兆3500億日圓的2%。

東奧組織委員會今天已透過線上會議向國際奧委會理事會報告此事。

刪減最大筆是會場職員等作業空間縮小及選手練習場地照明設備減少等臨時搭建設施，經調整後約可省下150億日圓。

比賽場館或選手村等布置若最多減少4成，約可省下10億日圓。各國奧委會主管等搭乘巴士的班次減少，改以一般公共交通工具運輸，約可省下9億日圓。

除了選手以外的參與奧運人數（約5萬人）減少10%到15%，約可省下10億日圓。聖火接力活動將減少車隊及相關工作人員，約可省下8億日圓。到東奧登場前，東奧組織委員會不新聘職員，辦公室也將設於租金較便宜的地方，約可省下30億日圓。

國際奧委會主張壓低奧運舉辦經費，已刪減約4700億日圓。但為了安全，東奧很多項目無法精簡。東奧組織委員會將持續調整計畫，反映於年底公布的第5波預算中。

東奧組織委員會事務總長武藤敏郎今天在記者會上表示，東奧延期導致成本增加，目前還在估算將增加多少。此外，為了做好防疫措施，舉辦東奧的經費也會改變，這部分的數字尚未掌握。

帕運 聖火

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