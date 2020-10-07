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知名羽球拍品牌送愛 贈豐原國中校隊百萬體育用品

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
世界第一羽球拍品牌YONEX培養未來新星，愛心贊助台中市豐原國中羽球校隊每年1百萬元體育用品。圖／謝志忠服務處提供
世界第一羽球拍品牌YONEX培養未來新星，愛心贊助台中市豐原國中羽球校隊每年1百萬元體育用品。圖／謝志忠服務處提供

世界第一羽球拍品牌YONEX（簡稱YY） 培養未來新星，愛心贊助台中市豐原國中羽球校隊每年1百萬元體育用品，在牽線人豐原體育會羽球主委謝志忠見證下，今日YONEX總經理宮前輝久、豐原國中校長羅永昇代表共同完成簽約儀式，球員們也排出YY字型、大字手舉牌「阿哩嘎斗」表達感謝。

豐原國中羽球隊成立30多年，曾培養奧運國手李勝木、方介民及亞運國手邱翌如等，是中區羽球國手的搖籃；但羽球本身耗材高，一般學校資源有限，YONEX鼎力贊助校隊球員發展。

YONEX總經理宮前輝久帶領公司團隊出席，表示相當榮幸能夠參與見證，念書跟練球同樣重要，希望未來能看到到大家在奧運場上奪金牌。

豐原國中校長羅永昇說，培養一支球隊需要相當大的經費及人力，相當不易，世界最優秀的球員都用YONEX球具，因此一定會拿出最好的成績，繼續往全中運及各大體育舞台邁進。

謝志忠說，YONEX提供每年羽球相關設備，支持豐原國中的選手，期望選手們繼續勤奮練習，未來在比賽上有好的發揮。

世界第一羽球拍品牌YONEX培養未來新星，愛心贊助台中市豐原國中羽球校隊每年1百萬元體育用品。圖／謝志忠服務處提供
世界第一羽球拍品牌YONEX培養未來新星，愛心贊助台中市豐原國中羽球校隊每年1百萬元體育用品。圖／謝志忠服務處提供

羽球 全中運 李勝木

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