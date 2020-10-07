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田徑／兵役鬧烏龍打亂計劃 跨欄好手彭名揚改年底當兵

中央社 / 新北7日電
彭名揚決定年底再當兵。 擷圖自彭名揚粉絲團
彭名揚決定年底再當兵。 擷圖自彭名揚粉絲團

台灣跨欄好手彭名揚原訂9月當兵，但因鬧出讀軍校免役的烏龍，加上考量後續還有全大運、全田賽，彭名揚今天表示，暫定12月底服補充兵。

彭名揚今年曾在青年盃公開男子組400公尺跨欄首度擊敗陳傑摘金，8月模擬東京奧運對抗賽則飆出50秒67，今天在新北市板橋第一運動場舉行的新北城市盃全國田徑公開賽，繳出52秒59奪銀，而張宸與以52秒50驚險摘金。

彭名揚表示，今年因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情緣故，賽事往後延，選手們心情較亂，教練也不想選手執著於練習，先前培訓隊曾赴澎湖移地訓練，接著遇到中秋連假，因此較少接觸高強度訓練，導致這次比賽整個亂掉，沒有跑到自己要的速度。

彭名揚原先希望大學畢業後就讀研究所，但未能如願，因此決定先當兵，他自今年農曆過年後等待兵役體檢，但一直未收到通知單，他6月致電區公所後，才得知誤會大了。

彭名揚目前在高雄左營國訓中心訓練，他表示，「區公所說家裡的人說我在讀軍校，所以免役」，他連忙澄清，後來快8月才收到兵單，最後通知10月12日當兵。

由於109年全國大專校院運動會10月31日至11月4日將於高雄舉行，考量服完兵役距離全大運僅剩一週，加上中間要拍宣傳片，12月還有全國田徑錦標賽，因此他決定，延到12月底再當兵。

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