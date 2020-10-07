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城市盃／田協為林詩亭頒發獎金 盼放眼杭州亞運金牌

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
中華民國田徑協會理事長葉政彥（右）親自頒發獎金給林詩亭（左）。記者劉肇育／攝影
中華民國田徑協會理事長葉政彥（右）親自頒發獎金給林詩亭（左）。記者劉肇育／攝影

台師大女子跨欄好手林詩亭，日前在109年新北城市盃全國田徑公開賽公開女子組100公尺跨欄決賽，跑出生涯最佳也是我國歷年第二傑的13秒18成績，中華民國田徑協會理事長葉政彥也在今天親自頒發獎金1萬元給林詩亭，以及獎金5000元給教練蔡於儒，期許林詩亭能再創佳績。

林詩亭去年全運會就跑出13秒24的成績，超越「跨欄女神」謝喜恩成為我國歷年第二傑，僅次於「飛躍羚羊」紀政在50年前所創下的全國紀錄12秒93，而前天林詩亭在城市盃決賽中再將個人紀錄和歷年第二傑成績推進到13秒18，成績還優於2018年雅加達亞運金牌。

中華民國田徑協會理事長葉政彥親自頒發獎金給林詩亭與教練蔡於儒。記者劉肇育／攝影
中華民國田徑協會理事長葉政彥親自頒發獎金給林詩亭與教練蔡於儒。記者劉肇育／攝影

今天中華民國田徑協會理事長葉政彥也親自頒發獎金給林詩亭與她的教練蔡於儒，期勉林詩亭未來能夠再創佳績，甚至能夠在2022年朝著杭州亞運金牌的目標前進。

對於過去幾年來不斷追逐著紀政的全國紀錄，林詩亭坦言成績在13秒30徘徊不進的那段時間確實讓她覺得相當辛苦，所幸去年全運會與這次城市盃再度自我突破，也讓她有動力將改寫全國紀錄和力拚奧運達標（12秒84）當作目標來努力，「期待接下來能一關一關過，繼續朝著目標前進。」

田徑 全運會 亞運

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