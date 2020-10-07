城市盃／鄭兆村輕鬆摘金 黃士峰盼年底重返80大關

我國男子標槍雙雄鄭兆村與黃士峰，今天在109年新北市城市盃全國田徑公開賽，分別擲出79公尺48與78公尺53的破大會紀錄成績包辦金銀牌，不過鄭兆村透露在日前培訓隊前往澎湖移訓後，並未針對這場比賽進行特別調整，目標將會擺在年底的全國田徑錦標賽上。

已取得東京奧運門票的鄭兆村，日前在東京奧運模擬賽中擲出84公尺22的佳績奪下金牌後，近來也放慢調整步調，並且跟著奧運培訓隊一同到澎湖進行移訓轉換心情，在這次的城市盃並未進行太多調整的情況下，仍有79公尺48和79公尺36兩次接近80公尺的好表現，順利帶回金牌。

不過談到這次的成績，鄭兆村自評僅是差強人意，「其實這次沒有預設太多成績，因為兩周前才剛從澎湖回來，回來後又放假，訓練銜接不太起來，不過之後還有全大運，狀況肯定會更好一點。」

對於這次前往澎湖移訓，鄭兆村也坦言確實在心情上放鬆不少，「我沒想到澎湖那麼好玩，有那麼多離島，我這輩子沒有坐過那麼多船。」

至於黃士峰繼日前在台北市秋季盃擲出78公尺33後，今天也有僅次於鄭兆村的78公尺53成績，他表示由於比賽時的步點抓得還不是很順，期待能在年底的全田賽中重新回到80公尺的行列，「因為我是抓步點，不像兆村是算步數，抓步點的如果當天狀況不同，就會造成不同的結果，這是我還需要去調整的地方，不然平時練習都已經有超過80公尺的成績。」

黃士峰在過去一年多來飽受傷勢所苦，不過目前身體狀況已經大致恢復，談到生涯高低起伏不斷，他也笑稱是老天爺給他的考驗，「大概是要讓我多體驗在谷底的感覺。」