快訊

試探歐盟底線？土耳其對決法國＋希臘的「地中海風暴」

新調查！中國在全球聲望暴跌 習近平信任度倒數第二

聽新聞
test
0:00 / 0:00

城市盃／鄭兆村輕鬆摘金 黃士峰盼年底重返80大關

聯合報 / 記者劉肇育／新北即時報導
我國男子標槍雙雄鄭兆村(左)與黃士峰(右)，今天在109年新北市城市盃全國田徑公開賽，分別擲出79公尺48與78公尺53的破大會紀錄成績包辦金銀牌 記者侯永全／攝影
我國男子標槍雙雄鄭兆村(左)與黃士峰(右)，今天在109年新北市城市盃全國田徑公開賽，分別擲出79公尺48與78公尺53的破大會紀錄成績包辦金銀牌 記者侯永全／攝影

我國男子標槍雙雄鄭兆村黃士峰，今天在109年新北市城市盃全國田徑公開賽，分別擲出79公尺48與78公尺53的破大會紀錄成績包辦金銀牌，不過鄭兆村透露在日前培訓隊前往澎湖移訓後，並未針對這場比賽進行特別調整，目標將會擺在年底的全國田徑錦標賽上。

已取得東京奧運門票的鄭兆村，日前在東京奧運模擬賽中擲出84公尺22的佳績奪下金牌後，近來也放慢調整步調，並且跟著奧運培訓隊一同到澎湖進行移訓轉換心情，在這次的城市盃並未進行太多調整的情況下，仍有79公尺48和79公尺36兩次接近80公尺的好表現，順利帶回金牌。

不過談到這次的成績，鄭兆村自評僅是差強人意，「其實這次沒有預設太多成績，因為兩周前才剛從澎湖回來，回來後又放假，訓練銜接不太起來，不過之後還有全大運，狀況肯定會更好一點。」

對於這次前往澎湖移訓，鄭兆村也坦言確實在心情上放鬆不少，「我沒想到澎湖那麼好玩，有那麼多離島，我這輩子沒有坐過那麼多船。」

至於黃士峰繼日前在台北市秋季盃擲出78公尺33後，今天也有僅次於鄭兆村的78公尺53成績，他表示由於比賽時的步點抓得還不是很順，期待能在年底的全田賽中重新回到80公尺的行列，「因為我是抓步點，不像兆村是算步數，抓步點的如果當天狀況不同，就會造成不同的結果，這是我還需要去調整的地方，不然平時練習都已經有超過80公尺的成績。」

黃士峰在過去一年多來飽受傷勢所苦，不過目前身體狀況已經大致恢復，談到生涯高低起伏不斷，他也笑稱是老天爺給他的考驗，「大概是要讓我多體驗在谷底的感覺。」

鄭兆村 黃士峰 田徑

延伸閱讀

新竹人快抬頭看天空！ 鄭明典：可看到整齊的層雲邊界

澎湖打卡新景點 ！五德東碼頭「純白天堂路」美翻，絕美蔚藍海水必拍

田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

陳美鳳澎湖出外景 成人體行動看板

相關新聞

城市盃／田協為林詩亭頒發獎金 盼放眼杭州亞運金牌

台師大女子跨欄好手林詩亭，日前在109年新北城市盃全國田徑公開賽公開女子組100公尺跨欄決賽，跑出生涯最佳也是我國歷年第...

城市盃／鄭兆村輕鬆摘金 黃士峰盼年底重返80大關

我國男子標槍雙雄鄭兆村與黃士峰，今天在109年新北市城市盃全國田徑公開賽，分別擲出79公尺48與78公尺53的破大會紀錄...

2021萬眾騎BIKE 開放報名囉

📍網路報名：https://lohasnet.tw/Folkbiking2021/ 📍主辦宮廟報名(實體報名)　台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮　社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮 📍全省

照顧優秀選手 體育署推就業輔導辦法

教育部體育署新任署長張少熙上任時就強調，選手職涯發展是他關注重點，9月28日體育署就發布修正「績優運動選手就業輔導辦法」...

田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

台灣「最速男」楊俊瀚相隔7個多月再次參加100公尺賽事，今天在新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，打破大會紀錄，...

田徑／全大運以賽代訓 陳奎儒全田賽後當兵

攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，將於12月重啟，年底登場的全田賽將成為重頭戲。「台灣欄神」陳奎儒今天說，將透過全大...

英超／又見爆冷、血洗賽果 不愧為最刺激聯賽

英超被稱為足壇最刺激、最易出乎眾人意料的聯賽絲毫不為過！ 5日凌晨英超第4輪迎來誇張的戰果，衛冕軍利物浦慘遭去年驚險保級的下游球隊維拉血洗7球，寫下利物浦頂級主帥克洛普上任以來最慘的一敗，隊史近57

NFL／史上最老單場傳出5達陣 43歲布雷迪率海盜逆轉勝

坦帕灣海盜主場迎戰洛杉磯電光，布雷迪（Tom Braay）生涯首次傳出5達陣給到5位不同接球員，領軍海盜上演逆轉秀，38：31守下主場勝利拿下3連勝。

撞球／趙豐邦、方小郎重出江湖 築間邀請賽星光雲集

受新冠肺炎疫情影響，撞球國際賽全面停擺，2020築間撞球明星邀請賽成台灣好手新舞台，首屆賽事除有限一名將包括「天王殺手、...

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

熱門新聞

NBA／雙星合拿50分 湖人擺脫熱火搶先聽牌

MLB／閃崔志萬是對的 柯爾飆速100哩飆K助洋基搶首勝

NBA／空檔要球遭無視 藍道兒子擒抱放倒隊友

NBA／稱戴維斯是隊上最強 莫里斯忙消毒有2個

NBA／史陶德邁爾親自指導 傳勇士給以色列新星高度評價

NBA／不在乎社群媒體評價 戴維斯盼第四戰再出發

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。