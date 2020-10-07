游泳／瀨戶大也婚外情辭隊長 日本游盟通過

將代表日本參加東京奧運、被視為有機會奪得金牌的游泳選手瀨戶大也，日前因爆出婚外情，請辭國家代表隊隊長；日本游泳聯盟（日本水泳連盟）昨天審議通過此案。

日本放送協會（NHK）報導，瀨戶大也是日本泳將中，唯一內定將在東奧參賽的選手，並出任國家游泳代表隊隊長，但瀨戶因被媒體拍到與不明女子上賓館，9月30日向日本游泳聯盟請辭隊長一職。

日本游泳聯盟昨天召開常務理事會，認為瀨戶背叛許多游泳比賽支持者與相關人士的信賴，責任非常重大；同意瀨戶請辭隊長。

聯盟的倫理委員會將重新聽取瀨戶對此事的說明，若有確認新的問題，將考慮對瀨戶提出處分。

另外，瀨戶並退出17日舉行的短道游泳日本國手選拔賽。

瀨戶大也今年26歲，今年9月底被媒體拍到與妻子以外的女性進入旅館。瀨戶大也的妻子是前跳水選手優佳（舊姓馬淵）。