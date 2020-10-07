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2021萬眾騎BIKE 開放報名囉
📍網路報名：https://lohasnet.tw/Folkbiking2021/
📍主辦宮廟報名(實體報名) 台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮 社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮
📍全省捷安特指定門市(實體門市)
⚠⚠網路報名早鳥優惠，樂活報名網站前500名完成報名繳費者，即可以獲得 「#WILITA 單車鏈條清潔劑隨身瓶」唷!⚠⚠
※本次特別新增六場直播報名活動，直播活動將會在 ＃萬眾騎BIKE 粉絲專頁進行。
※如要參加直播報名的朋友，請鎖定粉絲專頁公告直播時間，並請勿在其他平台上重複報名！
※直播報名方式：於直播上將會公布當日優惠報名網址(Google表單)，限當日填單並於三天內完成繳費，每次填單僅限一人，均採個人報名)。
※直播個檔次好禮以當日為主，恕不接受更換其他檔次搭配好禮。
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