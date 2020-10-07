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2021萬眾騎BIKE 開放報名囉

運動筆記 / 無所不在

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📍主辦宮廟報名(實體報名)　台中朝聖宮、豐原鎮清宮、大甲鎮瀾宮　社口萬興宮、南屯萬和宮、台中樂成宮

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※直播報名方式：於直播上將會公布當日優惠報名網址(Google表單)，限當日填單並於三天內完成繳費，每次填單僅限一人，均採個人報名)。

※直播個檔次好禮以當日為主，恕不接受更換其他檔次搭配好禮。

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