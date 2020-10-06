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照顧優秀選手 體育署推就業輔導辦法

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
體育署長張少熙（右二）宣布國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點。記長曾思儒／攝影
體育署長張少熙（右二）宣布國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點。記長曾思儒／攝影

教育部體育署新任署長張少熙上任時就強調，選手職涯發展是他關注重點，9月28日體育署就發布修正「績優運動選手就業輔導辦法」，同時已輔導國訓中心同步訂定發布「國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點」，讓優秀運動選手得以繼續發揮運動專長。

新辦法未來將以每4年聘用100名優秀奧亞運退役運動選手派駐各級學校、基層訓練站擔任運動教練，投入基層選手培育工作，為國家培育更多傑出的運動人才。

張少熙表示，為強化運動選手退役後生活照顧，讓運動選手無後顧之憂為國爭光，因此規劃輔導優秀奧亞運退役運動選手擔任運動教練之措施，「優秀運動選手輔導方案」就是具體措施之一。

體育署今年5月底另著手研修「績優運動選手就業輔導辦法」，上月28日修正發布，除擴大輔導就業對象，增列優良運動選手及達標或參賽運動選手作為申請就業輔導對象，就業輔導措施也增加優良運動選手、達標或參賽運動選手未來派駐各級學校、基層訓練站擔任運動教練，或單項運動協（總）會任職協助推動體育事務。

未來奧亞運退役運動選手擔任運動教練業務將由國訓中心執行，但考量擔任運動教練後之施教對象具有學生身分，需採高密度管理措施及管理機制，因此國訓中心配合「績優運動選手就業輔導辦法」，針對運動教練之聘任、服勤、考核、獎懲等輔導與管理措施訂定「國家運動訓練中心輔導績優運動選手擔任運動教練要點」。

亞運

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