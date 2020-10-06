法網／又打到線審！ 約克維奇心驚驚闖8強

美網第四輪因誤擊線審遭判失格的塞爾維亞「世界球王」約克維奇，台灣時間昨天深夜拿到法網8強門票，但他一次接俄羅斯對手卡察諾夫（Karen Khachanov）的發球，球拍沒完全咬到球，回球直接飛向場邊的線審臉上，讓小約嚇出一身汗。

「我的天啊，這真是非常可怕的既事感。」直落3晉級的小約承認，這一球讓他回想到上月在紐約的意外，不過他在美網是非比賽必要擊球，和這次的回發球完全不同，他之後也關心了線審狀況，所幸對方看起來沒有大礙。

「我試圖看看這位線審狀況，確認他是否OK，因為我看到他被打到的地方有些瘀青紅腫，希望他沒事，他肯定以非常勇敢的方式面對。」小約補充說。

名列頭號種子的球王，本季唯一敗場就是美網第四輪的失格，同樣的第四輪雖出現虛驚一球，他仍以6：4、6：3、6：3拍下卡察諾夫，以未失一盤姿態站上8強，下戰將碰列17種子的西班牙好手巴斯塔（Pablo Carreno Busta）。

巴斯塔正是小約美網第四輪的對手，也是本季唯一對決小約獲得勝利的球員。

小約承認，因為紐約發生的意外，讓法網這次誤擊事件被放大檢視，「這會發生在我和其他球員身上，過去15年我在巡迴賽就看過，我看過很多次球打到拍框，擊到看台上的人或是線審，這顯然是很尷尬的情況。」