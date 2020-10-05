超馬／代言名表 陳彥博：運動也可以這樣子！
難得不是以越野裝備出現，我國超馬好手陳彥博今天穿著深筆挺藍色西裝，戴上瑞士名表品牌浪琴表的先行者系列錶款現身，梳著油頭、腳踩皮鞋的他笑說：「運動也可以這樣子！」
陳彥博全球征戰的計畫受新冠肺炎疫情影響甚鉅，原本上月就要到摩洛哥撒哈拉沙漠參賽，也因疫情影響喊卡，但他準備自己腳步不停歇，持續為明年賽事準備。
「因為疫情，比賽一直延，不過明年有多項耐力賽，需要很多技能，像是繩索、鐵三。」把握難得長期在台機會，陳彥博和其他領域運動員討教學習，像是鐵人三項好手張團畯、「鐵人一姊」李筱瑜都是他討教對像，「除了越野跑，我遇到不同領域運動員，大家都堅持在自己崗位上。」
不只接觸不同領域的運動，陳彥博因為「冒險」接觸的範圍也愈來愈廣，2016年南極參賽讓他興起乘風破浪念頭，這兩年也考了駕船證照，另外也考了大客車證照，明年預計準備考獨木舟證照；他也開始認識不同面向的自己，在不同場合使用不同配件，透過裝扮也是傳達個人理念的一種方式。
陳彥博透露，月底預計啟動一項計畫，「9月要去摩洛哥比賽但沒去，打算自己去跑，5天跑台灣的5岳，一天一岳，模擬比賽的難度。」他要征服的5岳分別是玉山、雪山、北大武山、秀姑巒山和南湖大山，海拔都超過3千公尺，說完計畫連自己都笑說「是有點瘋狂」。
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