快訊

諾貝爾醫學獎揭曉 英美3學者發現C肝病毒得獎

田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

中央社 / 記者黃巧雯新北5日電
「台灣最速男」楊俊瀚（左4）相隔7個多月再次參加100公尺短跑賽事，5日在109年新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，順利晉級決賽。 中央社
「台灣最速男」楊俊瀚（左4）相隔7個多月再次參加100公尺短跑賽事，5日在109年新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，順利晉級決賽。 中央社

台灣「最速男」楊俊瀚相隔7個多月再次參加100公尺賽事，今天在新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，打破大會紀錄，晉級決賽，明天決賽力拚改寫本季最佳成績。

楊俊瀚今年2月港都盃全國田徑錦標賽後，重心以200公尺項目為主，這次參加在新北市板橋第一運動場舉行的新北城市盃全國田徑公開賽，再度報名100公尺賽事。

不過，楊俊瀚表示，跑100公尺或200公尺對他而言都差不多，由於是模擬賽後首場比賽，目標以挑戰本季最佳10秒21為優先。

楊俊瀚透露，模擬賽後進入新的訓練週期，目標鎖定年底的全國田徑錦標賽，還在考慮要拚100公尺或200公尺達標或賺取積分。

面對東京奧運延期一年，楊俊瀚認為，訓練不受影響，但因久未參加國際賽，到時候征戰國際賽時，可能需要一點時間調整。

楊俊瀚 田徑

相關新聞

撞球／趙豐邦、方小郎重出江湖 築間邀請賽星光雲集

受新冠肺炎疫情影響，撞球國際賽全面停擺，2020築間撞球明星邀請賽成台灣好手新舞台，首屆賽事除有限一名將包括「天王殺手、...

田徑／全大運以賽代訓 陳奎儒全田賽後當兵

攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，將於12月重啟，年底登場的全田賽將成為重頭戲。「台灣欄神」陳奎儒今天說，將透過全大...

超馬／代言名表 陳彥博：運動也可以這樣子！

難得不是以越野裝備出現，我國超馬好手陳彥博今天穿著深筆挺藍色西裝，戴上瑞士名表品牌浪琴表的先行者系列錶款現身，梳著油頭、...

田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

台灣「最速男」楊俊瀚相隔7個多月再次參加100公尺賽事，今天在新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，打破大會紀錄，...

英超／又見爆冷、血洗賽果 不愧為最刺激聯賽

英超被稱為足壇最刺激、最易出乎眾人意料的聯賽絲毫不為過！ 5日凌晨英超第4輪迎來誇張的戰果，衛冕軍利物浦慘遭去年驚險保級的下游球隊維拉血洗7球，寫下利物浦頂級主帥克洛普上任以來最慘的一敗，隊史近57

NFL／史上最老單場5達陣 43歲布雷迪率海盜逆轉勝

坦帕灣海盜主場迎戰洛杉磯電光，布雷迪（Tom Braay）生涯首次傳出5達陣給到5位不同接球員，領軍海盜上演逆轉秀，38：31守下主場勝利拿下3連勝。

PGA／桑德森錦標賽 潘政琮並列第12本季最佳

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽最終回合，抓下5鳥、僅吞1柏忌，連2天繳出68桿，4輪合計以低於標準13桿...

PGA／潘政琮瘋狂抓鳥 名次大躍進

美國PGA新賽季上月登場，我國好手潘政琮在新賽季第3站桑德森農場錦標賽打出佳績，昨天第三輪憑藉最後4洞連續追鳥，名次一口...

足球／中秋連假動起來 桃捷盃圓滿落幕

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今天產出U8、U10、U12與U15各組冠軍，小球員踢下冠軍的喜悅，除了當下的記憶與照片...

JLPGA／日本女子公開賽 盧曉晴第10本季最佳

台灣旅日高球好手盧曉晴今天在JLPGA日本女子公開賽最終輪，繳出3鳥、3柏忌，以72桿作收，總桿數以低於標準4桿的284...

PGA／桑德森錦標賽第3輪 潘政琮拉尾盤繳68桿

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第3輪，靠著在最後4洞連抓4鳥收尾，打出3天來最佳的68桿，三輪合計以低於...

足球／竹縣豪門盃 8國中競技

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司多年來協助新豐、湖口地區國中小學中低收入學生營養早餐，贊助新竹工業區老人看護中心醫療用品，...

熱門新聞

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／對詹皇講「你麻煩大了」 巴特勒：是對方先起頭

NBA／輸球提前離場掀討論 詹皇坦承倍感挫折

NBA／巴特勒燃燒率隊搶勝 韋德分享06年大逆轉劇本

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

NBA／阿德巴約復活 湖人雙星不敢大意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。