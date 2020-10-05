田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

台灣「最速男」楊俊瀚相隔7個多月再次參加100公尺賽事，今天在新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，打破大會紀錄，晉級決賽，明天決賽力拚改寫本季最佳成績。

楊俊瀚今年2月港都盃全國田徑錦標賽後，重心以200公尺項目為主，這次參加在新北市板橋第一運動場舉行的新北城市盃全國田徑公開賽，再度報名100公尺賽事。

不過，楊俊瀚表示，跑100公尺或200公尺對他而言都差不多，由於是模擬賽後首場比賽，目標以挑戰本季最佳10秒21為優先。

楊俊瀚透露，模擬賽後進入新的訓練週期，目標鎖定年底的全國田徑錦標賽，還在考慮要拚100公尺或200公尺達標或賺取積分。

面對東京奧運延期一年，楊俊瀚認為，訓練不受影響，但因久未參加國際賽，到時候征戰國際賽時，可能需要一點時間調整。