田徑／全大運以賽代訓 陳奎儒全田賽後當兵

攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，將於12月重啟，年底登場的全田賽將成為重頭戲。「台灣欄神」陳奎儒今天說，將透過全大運以賽代訓，參加全田賽後也將去當兵。

109年新北城市盃全國田徑公開賽今天在板橋第一運動場舉行第2天賽事，陳奎儒去年5月台灣國際田徑公開賽曾飆出生涯最佳13秒34，距離東京奧運參賽標準，僅差0.02秒，昨天城市盃110公尺跨欄預賽跑出13秒75，今天決賽以13秒87奪銀，台灣師範大學楊尉廷以13秒71摘金。

身為台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人的陳奎儒，為提升速度，這次同時報名100公尺、110公尺跨欄項目，談到這次表現，儘管昨天創個人本季最佳，但陳奎儒仍覺得不滿意，「一些技術沒做好，起跑、欄架銜接等細節，做得比昨天還要差」。

剛從國體大碩士班畢業的陳奎儒，將繼續攻讀博士班，而他也將參加10月底登場的全國大專校院運動會，今年已27歲的他自嘲：「以很老的身分去比。」

世界田徑總會凍結攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，預計12月重啟，陳奎儒希望維持每月至少一場比賽的節奏，全大運將以賽代訓，備戰12月登場的全國田徑錦標賽。

在全田賽後，陳奎儒預告，將完成一件人生大事，屆時將去當兵，服12天的補充兵。

談到即將當兵的心情，陳奎儒坦言，其實很害怕，「聽人家沒那麼恐怖，但還是人生大事，有點緊張、害怕」。