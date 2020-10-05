快訊

諾貝爾醫學獎揭曉 英美3學者發現C肝病毒得獎

田徑／全大運以賽代訓 陳奎儒全田賽後當兵

中央社 / 新北5日電
攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統12月將重啟，年底登場的全國田徑錦標賽將成為重頭戲，「台灣欄神」陳奎儒5日說，將透過全大運以賽代訓，參加全田賽後也將去當兵。 中央社
攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統12月將重啟，年底登場的全國田徑錦標賽將成為重頭戲，「台灣欄神」陳奎儒5日說，將透過全大運以賽代訓，參加全田賽後也將去當兵。 中央社

攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，將於12月重啟，年底登場的全田賽將成為重頭戲。「台灣欄神」陳奎儒今天說，將透過全大運以賽代訓，參加全田賽後也將去當兵。

109年新北城市盃全國田徑公開賽今天在板橋第一運動場舉行第2天賽事，陳奎儒去年5月台灣國際田徑公開賽曾飆出生涯最佳13秒34，距離東京奧運參賽標準，僅差0.02秒，昨天城市盃110公尺跨欄預賽跑出13秒75，今天決賽以13秒87奪銀，台灣師範大學楊尉廷以13秒71摘金。

身為台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人的陳奎儒，為提升速度，這次同時報名100公尺、110公尺跨欄項目，談到這次表現，儘管昨天創個人本季最佳，但陳奎儒仍覺得不滿意，「一些技術沒做好，起跑、欄架銜接等細節，做得比昨天還要差」。

剛從國體大碩士班畢業的陳奎儒，將繼續攻讀博士班，而他也將參加10月底登場的全國大專校院運動會，今年已27歲的他自嘲：「以很老的身分去比。」

世界田徑總會凍結攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，預計12月重啟，陳奎儒希望維持每月至少一場比賽的節奏，全大運將以賽代訓，備戰12月登場的全國田徑錦標賽。

在全田賽後，陳奎儒預告，將完成一件人生大事，屆時將去當兵，服12天的補充兵。

談到即將當兵的心情，陳奎儒坦言，其實很害怕，「聽人家沒那麼恐怖，但還是人生大事，有點緊張、害怕」。

陳奎儒 田徑

延伸閱讀

田徑／世界田總新規 擬允許世錦賽與奧運創新比賽形式

東京奧運延後一年 聖火傳遞明年3/25開跑

2020全大運因疫情延至10月31開幕 燃聖火環台傳遞串聯

田徑／瑞典新星破世界紀錄 國內教練讚技術無法學習

相關新聞

撞球／趙豐邦、方小郎重出江湖 築間邀請賽星光雲集

受新冠肺炎疫情影響，撞球國際賽全面停擺，2020築間撞球明星邀請賽成台灣好手新舞台，首屆賽事除有限一名將包括「天王殺手、...

田徑／全大運以賽代訓 陳奎儒全田賽後當兵

攸關東京奧運資格的世界排名及達標系統，將於12月重啟，年底登場的全田賽將成為重頭戲。「台灣欄神」陳奎儒今天說，將透過全大...

超馬／代言名表 陳彥博：運動也可以這樣子！

難得不是以越野裝備出現，我國超馬好手陳彥博今天穿著深筆挺藍色西裝，戴上瑞士名表品牌浪琴表的先行者系列錶款現身，梳著油頭、...

田徑／新北城市盃 楊俊瀚100公尺拚本季最佳

台灣「最速男」楊俊瀚相隔7個多月再次參加100公尺賽事，今天在新北城市盃全國田徑公開賽預賽跑出10秒33，打破大會紀錄，...

英超／又見爆冷、血洗賽果 不愧為最刺激聯賽

英超被稱為足壇最刺激、最易出乎眾人意料的聯賽絲毫不為過！ 5日凌晨英超第4輪迎來誇張的戰果，衛冕軍利物浦慘遭去年驚險保級的下游球隊維拉血洗7球，寫下利物浦頂級主帥克洛普上任以來最慘的一敗，隊史近57

NFL／史上最老單場5達陣 43歲布雷迪率海盜逆轉勝

坦帕灣海盜主場迎戰洛杉磯電光，布雷迪（Tom Braay）生涯首次傳出5達陣給到5位不同接球員，領軍海盜上演逆轉秀，38：31守下主場勝利拿下3連勝。

PGA／桑德森錦標賽 潘政琮並列第12本季最佳

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽最終回合，抓下5鳥、僅吞1柏忌，連2天繳出68桿，4輪合計以低於標準13桿...

PGA／潘政琮瘋狂抓鳥 名次大躍進

美國PGA新賽季上月登場，我國好手潘政琮在新賽季第3站桑德森農場錦標賽打出佳績，昨天第三輪憑藉最後4洞連續追鳥，名次一口...

足球／中秋連假動起來 桃捷盃圓滿落幕

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今天產出U8、U10、U12與U15各組冠軍，小球員踢下冠軍的喜悅，除了當下的記憶與照片...

JLPGA／日本女子公開賽 盧曉晴第10本季最佳

台灣旅日高球好手盧曉晴今天在JLPGA日本女子公開賽最終輪，繳出3鳥、3柏忌，以72桿作收，總桿數以低於標準4桿的284...

PGA／桑德森錦標賽第3輪 潘政琮拉尾盤繳68桿

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第3輪，靠著在最後4洞連抓4鳥收尾，打出3天來最佳的68桿，三輪合計以低於...

足球／竹縣豪門盃 8國中競技

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司多年來協助新豐、湖口地區國中小學中低收入學生營養早餐，贊助新竹工業區老人看護中心醫療用品，...

熱門新聞

NBA／巴特勒飆40分大三元 熱火擊退湖人搶回一勝

NBA／對詹皇講「你麻煩大了」 巴特勒：是對方先起頭

NBA／輸球提前離場掀討論 詹皇坦承倍感挫折

NBA／巴特勒燃燒率隊搶勝 韋德分享06年大逆轉劇本

NBA／巴特勒40分大三元留名決賽 未投三分再寫特殊紀錄

NBA／阿德巴約復活 湖人雙星不敢大意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。