撞球／趙豐邦、方小郎重出江湖 築間邀請賽星光雲集

受新冠肺炎疫情影響，撞球國際賽全面停擺，2020築間撞球明星邀請賽成台灣好手新舞台，首屆賽事除有限一名將包括「天王殺手、柯秉中、「天王殺手」柯秉中兄弟和張榮麟等名將，另邀請4位「長青組」前輩趙豐邦、呂玉虛、李昆芳和方小郎及4名職業女將柳信美、周婕妤、魏子茜和陳佳樺，7日起展開一連4天的別開生面賽事。

中華台北撞球總會女子委員會主任委員鄒明德提到， 過去網球盛會安麗盃去年停辦，加上今年疫情爆發，已經許久沒有撞球賽事，築間邀請賽應運而生，加上轉播加入，規格也愈拉愈高，最終16名球員都是一時之選，他笑說：「邀請都滿順利，趙豐邦有來，就一呼百應了。」

男、女選手和年過50歲的長青選手有著先天差距，築間邀請賽設計「讓局」制，男子現役選手拿下9局才算勝利、長青選手7局，女將則要拿下6局，年僅20歲的「天才少女」陳佳樺提到，幾乎每位參賽者都是經驗豐富的前輩，能和一群偶像對陣的心情興奮又期待。

因疫情影響，陳佳樺去年底後就再沒參賽，築間撞球明星邀請賽不但有轉播，參賽陣容都是一時之選，她說： 「和男子選手較勁，會吸收更多經驗和他們的心態，會好好面對這場挑戰。」她首戰就要碰世界排名曾登第一的「玉面飛龍」張玉龍，特別機會讓她大喊期待。

這場邀請賽共有16名選手，長青組代表包括趙豐邦、呂玉虛、李昆芳和方小郎，男子職業選手有楊清順、郭柏成、張榮麟、張玉龍、柯秉逸、鄭喻軒、吳坤霖和柯秉中，4名女將柳信美、周婕妤、魏子茜和陳佳樺，預賽分成4組，每組都有長青和女將各一人，預賽採雙敗淘汰制、取前2名進入單敗淘汰的8強賽，特別賽事將於新門町的好客撞球旗艦館登場。