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NFL／史上最老單場5達陣 43歲布雷迪率海盜逆轉勝

世界日報 / 編譯林育正／綜合報導
布雷迪成為NFL史上最年長傳出單場5達陣的球員。 路透社
布雷迪成為NFL史上最年長傳出單場5達陣的球員。 路透社

坦帕灣海盜主場迎戰洛杉磯電光，布雷迪（Tom Braay）生涯首次傳出5達陣給到5位不同接球員，領軍海盜上演逆轉秀，38：31守下主場勝利拿下3連勝。

此役雖然海盜先靠著邊鋒布雷特（Cameron Brate）的接球達陣先馳得點，但電光菜鳥四分衛賀柏特（Justin Herbert）也與強森（Tyron Johnson）聯手完成53碼達陣；接下來電光角衛戴維斯（Michael Davis）更攔下布雷迪的傳球直奔達陣區。電光再靠著賀柏特的傳球達陣和射門，一度取得24：7領先。

但布雷迪展現最偉大四分衛的價值，第二節末段至第三節，分別與伊凡斯（Mike Evans）、霍華德（O.J. Howard）和米勒（Scotty Miller）連線傳出達陣，反倒28：24超前。

但賀柏特再傳出本戰第三次達陣給到蓋頓（Jalen Guyton）要回3分領先；第四節布雷迪依舊生猛，帶領海盜打出兩波70碼以上的攻勢，一次傳給跑衛沃恩（Ke`Shawn Vaughn）達陣，一次由踢球員薩科普（Ryan Succop）射門，最終38：31收下逆轉勝，開季吞下首敗後拿到3連勝。

本戰是43歲的布雷迪在生涯第21個球季，第一次單場傳給5位不同接球目標完成達陣。他也超越名人堂四分衛穆恩（Warren Moon）的40歲342天紀錄，成為NFL史上最年長傳出5達陣的球員。

布雷迪本戰維持46次傳球30次成功的高效率表現，累計369碼5達陣1抄截；賀柏特也繳出高檔傳球效率25傳20次成功，290碼3達陣1抄截。

坦帕灣海盜 米勒 戴維斯

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