英超／又見爆冷、血洗賽果 不愧為最刺激聯賽

英超被稱為足壇最刺激、最易出乎眾人意料的聯賽絲毫不為過！

5日凌晨英超第4輪迎來誇張的戰果，衛冕軍利物浦慘遭去年驚險保級的下游球隊維拉血洗7球，寫下利物浦頂級主帥克洛普上任以來最慘的一敗，隊史近57年來再度單場丟掉7球；同輪另一場豪門焦點戰，曼聯在主場以誇張的1：6遭熱刺血洗，這是曼聯1986年以來首度開季主場連敗。

英超聯賽穩坐全球收視最高，也是足壇資本流動最高的聯賽，網羅全球好手讓賽事本身就極為精彩，雖然過往有4大傳統豪門、近年來有6大豪強之稱，但即便是力拼保級的中下游隊也都有不俗實力，每一場聯賽強隊都得戰戰兢兢以對，勝負難料，被球迷奉為最刺激聯賽。

寫下7球隊史慘案

本週的第4輪賽事就是如此，根據《網路體育新聞Scroll》報導，本輪先是排行榜前列的新晉強權狐狸城吞下首敗，以0：3慘敗給中游隊伍西漢姆聯，隨後更是爆出2場難以置信的比分，分別是去年冠軍利物浦2：7慘敗給去年驚險躲掉降級的下游隊伍阿斯頓維拉，還有本被預期是強強對決的曼聯、熱刺之戰，前者坐鎮主場卻被打出6：1的慘案。

利物浦僅靠明星邊鋒薩拉赫打入安慰性質的2球，遭到牌面實力遠遜於自己的維拉狂轟，維拉頭號球星、年輕的英格蘭國腳格拉利什，單場參與5個進球，前鋒沃金斯上演帽子戲法，成為該隊88年以來首位能對利物浦獨進3球的選手。本役寫下明星教頭克洛普執掌兵符以來的最大慘敗，更是隊史57年以來首次單場丟7球，也是英超史上第一支單場丟7球的衛冕冠軍，利物浦球迷賽後紛紛在社群媒體上高喊是「球隊的恥辱」。

敗給前主帥率領的熱刺

另一場焦點戰就不是以弱勝強的爆冷，由「紅魔」曼聯坐鎮老特拉福主場，迎戰同為6大豪強之一的熱刺，熱刺主帥穆里尼奧此前執教過曼聯，等於是「回家」、與老東家過招。曼聯開賽不到2分鐘就靠著12碼進球獲得領先，但後續慘遭熱刺2大球星凱恩、孫興愍聯手狂轟，2人都各進2球、1助攻，紅魔腳風不順，場上選手踢出火氣，單箭頭馬夏一時頭腦發熱的賞巴掌被紅牌罰下，10打11的紅魔再也無法阻止慘案發生。

紅魔此敗寫下隊史在英超首度開季主場連敗（即1986年以來），更是隊史第2次在主場丟掉6球，前一次在老特拉福球場寫下6：1的正好也是6大豪強之一、曼徹斯特另一隊曼城，有意思的是賽後各界反應，紅魔球迷自然是氣急攻心、指謫球團補強不力，而曼城官方則轉推賽果，並標記了熱刺，配上「握手」的表情符號，對於同城死敵的落井下石之意不言而喻。

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