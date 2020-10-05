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PGA／桑德森錦標賽 潘政琮並列第12本季最佳

中央社 / 台北5日電
潘政琮4輪合計以低於標準13桿的275桿、並列12名作收，改寫本季最佳紀錄。 法新社
潘政琮4輪合計以低於標準13桿的275桿、並列12名作收，改寫本季最佳紀錄。 法新社

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽最終回合，抓下5鳥、僅吞1柏忌，連2天繳出68桿，4輪合計以低於標準13桿的275桿、並列12名作收，改寫本季最佳紀錄。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）今年在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行，前3輪打完，競爭激烈，澳洲選手戴維斯（Cameron Davis）、西班牙好手賈西亞（Sergio Garcia）、美國選手鮑斯頓（J.T. Poston），皆以低於標準14桿的202桿，暫時並列領先。

賈西亞今天最終回合儘管吞下2柏忌，但進帳5鳥，且在第14洞獵鷹，揮出67桿，總桿數繳出低於標準19桿的269桿，以1桿之差，驚險奪冠。

美國好手馬納提（Peter Malnati）最終輪來勢洶洶，猛打9鳥，揮出單日最低桿63桿，總桿數270桿，勇奪亞軍，而鮑斯頓、戴維斯各以272桿、274桿，拿下第3、6名。

潘政琮新球季狀況不錯，包括本週在內，新開季連3站挺進決賽，前2站以並列第61作收，今天最終輪開局就有好的表現，前4洞射下2鳥，轉場後再添3鳥，僅在第17洞領到柏忌，以68桿繳卡，總桿數以低於標準13桿的275桿，收下本季最佳第12名。

戴維斯 潘政琮

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