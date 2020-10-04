法網／波蘭小將拍掉哈蕾普！ 女單再掉兩種子

第二輪拍下我國「一姊」謝淑薇的波蘭19女將斯威雅蒂（Iga Swiatek），持續她的驚奇旅程，世界排名52的波蘭小將今天僅僅花1小時又8分鐘就以6：1、6：2拍下羅馬尼亞前「世界球后」哈蕾普（Simona Halep），甜蜜報仇也闖進生涯第一度的大滿貫8強。

去年兩名女將同樣在法網第四輪碰頭，2018年法網冠軍的哈蕾普只花45分鐘就拍下斯威雅蒂，不料今年「風水輪流轉」，首盤同樣是6：1，先下一城的卻是斯威雅蒂。

斯威雅蒂第二盤乘勝追擊，直落二擊敗大會頭號種子的過程連自己都直呼驚訝，賽後忍不住落淚的她笑說：「晉級8強就像美夢成真！」且去年雖遭到痛擊，一年的過程她也成長許多，「我覺得現在的我能掌控壓力。」

年僅19歲的她在新冠肺炎疫情停賽期間才完成畢業考試，不用再被課業影響，她今年法網締造大驚奇，首盤就拍下去年奪得亞軍的捷克好手萬卓索娃（Marketa Vondrousova），第二輪再退謝淑薇，第三輪則是擊敗曾闖4強的「加拿大精靈」布夏德（Eugenie Bouchard），今天延續驚奇，終結哈蕾普今年的17連勝旅程。

斯威雅蒂8強對手同樣是大會黑馬，世界排名僅159的義大利女將特蕾維森（Martina Trevisan）今天以兩個6：4拍下列第5種子的荷蘭好手芭坦絲（Kiki Bertens），首度參加法網就勇闖8強。

哈蕾普和芭坦絲今天一起落馬，代表籤表上半部已經沒有任何奪過大滿貫的女將。