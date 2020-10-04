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足球／中秋連假動起來 桃捷盃圓滿落幕

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今天落幕。圖／桃園捷運提供
第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今天落幕。圖／桃園捷運提供

第三屆桃捷盃五人制公益足球錦標賽今天產出U8、U10、U12與U15各組冠軍，小球員踢下冠軍的喜悅，除了當下的記憶與照片，主辦單位還準備精美禮品，就是由INTERSPORT摩曼頓提供的足球鞋，讓小球員記住感動。

桃捷公司董事長劉坤億強調，桃捷盃邁入第三屆賽事，今年儘管受到疫情延後到10月舉辦，但賽事吸引更多小球員參與，正是桃捷盃舉辦的意義，期待打造舞台，讓愛運動的孩子都能有表現機會，更進而愛上運動。

這樣的理念，恰好與元吉企業集團相同，本次桃捷盃賽事，元吉企業旗下的球類品牌Vega贊助所有比賽用球，各組冠軍隊的每一位小朋友還有足球鞋禮物，各組金靴獎與金手套獎得主，同樣可以獲得足球鞋。

「Vega希望在不同的領域，不管是籃球或足球，都能深入到各級學校去推廣運動，我們希望能累積更多運動人口，讓孩子能遠離電玩，遠離一些不良嗜好，這就是我們最主要的目的。」元吉企業業務總經理林世堂強調，元吉企業從事Nike、Spalding、Wilson等國際大品牌已有50年時間，最清楚製作頂級產品，如今自創品牌，就是希望製作頂級產品給更多人使用，包括小小運動員。

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