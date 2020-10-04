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JLPGA／日本女子公開賽 盧曉晴第10本季最佳

中央社 / 台北4日電
盧曉晴。 報系資料照
盧曉晴。 報系資料照

台灣旅日高球好手盧曉晴今天在JLPGA日本女子公開賽最終輪，繳出3鳥、3柏忌，以72桿作收，總桿數以低於標準4桿的284桿，拿下個人本季最佳的第10名。

總獎金1億1250萬日圓（約新台幣3140萬元）日本女子公開賽，為日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）4大賽之一，盧曉晴2014年曾在此賽事封后，今天在日本福岡縣經典高球俱樂部舉行最終回合賽事。

今年21歲的日本女將原英莉花，延續前3輪穩健的表現，今天前9洞射下2鳥、吞1柏忌，轉場後手感加溫，在第11至13洞猛打3鳥，揮出68桿，4回合總計低於標準16桿的272桿，以4桿之差奪冠，收下日巡賽第2冠，也是首次在4大賽封后，獲得冠軍獎金2250萬日圓（約新台幣628萬元）。

盧曉晴歷經開季前3站無緣晉級後，包括本週比賽在內，已連續4站闖進決賽。

盧曉晴今天最終回合「賺得快，花得也快」，第一洞捕鳥後，第2洞隨即吞下柏忌，第6洞抓鳥後，下一洞再度領到柏忌，單日打出平標準桿的72桿，總計以低於標準4桿的284桿、第10名作收，改寫本季最佳成績。

另一名台灣好手蔡佩穎9月曾在東海女子高球菁英賽勇奪第3名，今天進帳4鳥、苦吞5柏忌，以73桿繳卡，總桿數為288桿，並列第26名。

盧曉晴 高爾夫 蔡佩穎

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