PGA／桑德森錦標賽第3輪 潘政琮拉尾盤繳68桿

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第3輪，靠著在最後4洞連抓4鳥收尾，打出3天來最佳的68桿，三輪合計以低於標準9桿的207桿，暫時並列第14名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）今天在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行第3回合賽事，領先集團重新洗牌，澳洲選手戴維斯（Cameron Davis）飆出7鳥、1鷹的成績，且無柏忌，揮出單日最低桿的63桿。

戴維斯3輪合計總桿數以低於標準14桿的202桿，排名一口氣前進23名，與西班牙好手賈西亞（SergioGarcia）、美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）暫時並列第一。

美國選手布萊德雷（Keegan Bradley）原先帶著2桿領先優勢出發，卻在前9洞苦吞3柏忌，儘管轉場後，獵1鷹止血，但第三輪爆桿、揮出73桿，排名跌至並列第6。

開季連3站闖進決賽的潘政琮，今天從第一洞出發，前9洞、後9洞表現判若兩人，前9洞打出1鳥、2柏忌。

潘政琮轉場後表現漸入佳境，先是在第11洞捕鳥，接著在第15至18洞連射4鳥收尾，以68桿繳卡，總桿數以低於標準9桿的207桿，暫時並列第14名。