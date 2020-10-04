快訊

拜登推文：再過一個月就可以稱拜登夫人第一夫人了

不斷更新／國5北返壅塞雪隧回堵5公里 收假日國道9地雷路段

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PGA／桑德森錦標賽第3輪 潘政琮拉尾盤繳68桿

中央社 / 台北4日電
擷圖自潘政琮IG限動
擷圖自潘政琮IG限動

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第3輪，靠著在最後4洞連抓4鳥收尾，打出3天來最佳的68桿，三輪合計以低於標準9桿的207桿，暫時並列第14名。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）今天在美國密西西比州傑克遜鄉村俱樂部舉行第3回合賽事，領先集團重新洗牌，澳洲選手戴維斯（Cameron Davis）飆出7鳥、1鷹的成績，且無柏忌，揮出單日最低桿的63桿。

戴維斯3輪合計總桿數以低於標準14桿的202桿，排名一口氣前進23名，與西班牙好手賈西亞（SergioGarcia）、美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）暫時並列第一。

美國選手布萊德雷（Keegan Bradley）原先帶著2桿領先優勢出發，卻在前9洞苦吞3柏忌，儘管轉場後，獵1鷹止血，但第三輪爆桿、揮出73桿，排名跌至並列第6。

開季連3站闖進決賽的潘政琮，今天從第一洞出發，前9洞、後9洞表現判若兩人，前9洞打出1鳥、2柏忌。

潘政琮轉場後表現漸入佳境，先是在第11洞捕鳥，接著在第15至18洞連射4鳥收尾，以68桿繳卡，總桿數以低於標準9桿的207桿，暫時並列第14名。

潘政琮 戴維斯 高爾夫

延伸閱讀

火力媲美歐布連線 戴維斯自稱像大歐詹皇如布萊恩

生涯總冠軍賽前兩戰均破30分 戴維斯史上第5人

PGA／潘政琮單日抓五鳥 並列24名連三站晉級

PGA／桑德森農場錦標賽 潘政琮繳70桿並列39

相關新聞

PGA／桑德森錦標賽第3輪 潘政琮拉尾盤繳68桿

旅美高球好手潘政琮今天在PGA桑德森農場錦標賽第3輪，靠著在最後4洞連抓4鳥收尾，打出3天來最佳的68桿，三輪合計以低於...

足球／竹縣豪門盃 8國中競技

新竹縣在地企業豪門彩色印刷公司多年來協助新豐、湖口地區國中小學中低收入學生營養早餐，贊助新竹工業區老人看護中心醫療用品，...

JLPGA／盧曉晴69桿衝上第8名 挑戰本季最佳成績

總獎金1.12億日圓（約台幣3100萬元）的女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽，我國選手盧曉晴在今天打出低於標準桿3桿...

高雄公開賽／詹世昌急起直追 林永龍穩陣腳奪生涯首冠

總獎金新台幣300萬的2020高雄公開賽今天在髙雄（澄清湖）高爾夫俱樂部進行最後一輪決賽，雖然詹世昌前九洞急起直追，一度...

籃球／緯來包場看NBA冠軍賽 中華白球員與球迷共樂

NBA總冠軍賽第二戰在今天點燃戰火，緯來電視網特別與NBA一同包下美式餐廳，與百位球迷一同觀賽，包括成都世大運中華男籃總...

PGA／潘政琮單日抓五鳥 並列24名連三站晉級

總獎金660萬美元（約台幣1.9億元）的PGA桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship...

JLPGA／盧曉晴、蔡佩穎表現持平 兩人均並列第18名

總獎金1.12億日圓（約台幣3100萬元）的女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽，今天進行第二輪賽事，我國兩名參賽選手蔡...

日月潭Come! Bikeday 活動 今年挑戰騎上玉山阿里山

順利完成日月潭萬人泳渡後，推動運動旅遊的日月潭國家風景區，日管處今年Come!Bikeday自行車活動將於10月31日於...

足球／桃捷盃氣氛熱絡 鄭文燦現身小選手又驚又喜

第三屆桃捷盃五人制足球錦標賽賽程進入第二天，上千名來自桃北北的足球小將們頂著熱情的陽光，在青埔足球場上揮汗爭取榮耀，桃園...

足球／歐冠小組賽抽籤 C羅槓梅西

歐冠聯賽小組賽1日抽籤決定分組隊伍。2015年決賽對手巴薩與尤文圖斯重逢，意味著梅西（Lionel Messi）和C羅（Cristiano Ronaldo）直接對上；曼聯與巴黎和萊比錫同組，衛冕冠軍拜仁與馬競同組，皇馬將與國米爭出線。

FOX體育台退出台灣市場 凸顯台灣體育產業頹勢

2020年注定是黑暗一年，自從新冠肺炎爆發以來，所有從事與服務產業工作人員都受到不小影響，輕則被減薪，重則遭裁員。特別是在台灣原本就處於弱勢的體育界，也因為新冠疫情關係受到重大影響，而這為台灣知名運動

熱門新聞

日職／王柏融代打轟出本季第2發全壘打 清宮超懊惱

NBA／熱火隊魂暫停開罵 巴特勒：比賽前就該罵一頓

NBA／湖人雙星搭檔無堅不摧 主帥：無私組合

NBA／總冠軍賽已落幕？ 熱火主帥：不在意外界看衰

中職／洪一中看味全龍隊 「明年會很強」

NBA／詹姆斯完美全能秀 再寫多項總冠軍賽紀錄

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。