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JLPGA／盧曉晴69桿衝上第8名 挑戰本季最佳成績

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
盧曉晴。 報系資料照
盧曉晴。 報系資料照

總獎金1.12億日圓（約台幣3100萬元）的女子日巡賽四大賽之一的日本女子公開賽，我國選手盧曉晴在今天打出低於標準桿3桿的69桿佳績排第八名，雖然要在明天的最終輪逆轉奪冠有一定難度，但有機會改寫個人本季最佳成績。

盧曉晴在這次日本女子公開賽前兩輪分別打出71與72桿後，今天則是有抓4鳥吞1柏忌的好表現，打出個人本屆賽事的最佳的69桿，三輪總桿數212（－4）桿，排名從並列第18名衝上第8名。

儘管盧曉晴仍距離領先的日本選手原英莉花有8桿差距，不過距離2、3名的選手僅有四桿以內差距，很有機會在明天寫下個人本季最佳成績，她本賽季最佳成績為JLPGA錦標賽的並列第13名。  

至於另一名我國好手蔡佩穎，在今天則是打出平標準桿的72桿成績，三輪打完以215（－1）桿，排名維持在並列第18名。

盧曉晴 PGA錦標賽 蔡佩穎

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