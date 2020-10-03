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高雄公開賽／詹世昌急起直追 林永龍穩陣腳奪生涯首冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
高雄球場理事長張德雄（左）頒冠軍盃給林永龍（右）。圖／TPGA提供／鍾豐榮攝影。
高雄球場理事長張德雄（左）頒冠軍盃給林永龍（右）。圖／TPGA提供／鍾豐榮攝影。

總獎金新台幣300萬的2020高雄公開賽今天在髙雄（澄清湖）高爾夫俱樂部進行最後一輪決賽，雖然詹世昌前九洞急起直追，一度只落後林永龍兩桿，不過後九洞林永龍老神在在最後揮出低於標準桿四桿的68桿，以總桿數272（－16）桿贏得生涯首冠及冠軍獎金50萬，另加上首日打64桿佳績，獲得此場賽事最低桿鼓勵獎金2萬。

這是林永龍自2012年考上職業後的第一個冠軍，他賽後表示，「雖然今天的果嶺更慢，不過沒有想太多，也沒有很緊張，打完前九洞，也沒有去注意詹世昌或其他人的成績，就一桿一桿打，很高興最後贏得冠軍。」

林永龍提及，其實兩年前開始因為台巡賽排名不大好，重新回到ThreeBond巡迴賽參賽，那時已30出頭，加上腰傷，對繼續打比賽有些遲疑，所幸後來同時獲得禾悅物理治療與呂美賢教練加強體能及教練的揮桿指導，多方配合下，決定堅持下去，今天總算有了成果，他目前已擁有中巡賽參賽資格，去年拿下兩亞，希望明年能恢復參加中巡賽，也計劃去考亞巡賽參賽資格。

詹世昌打出65桿，以四輪總桿低於標準桿11桿的277桿，自昨天的並列第五躍居名列亞軍，贏得獎金25萬。高藤揮出68桿丶洪健堯打72桿，兩人同以八桿之差的280桿，並列第三名作收。

詹世昌 高爾夫

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