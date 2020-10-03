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籃球／緯來包場看NBA冠軍賽 中華白球員與球迷共樂

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
世大運中華隊與中華白教練、球員一同共襄盛舉。圖／主辦單位提供
世大運中華隊與中華白教練、球員一同共襄盛舉。圖／主辦單位提供

NBA總冠軍賽第二戰在今天點燃戰火，緯來電視網特別與NBA一同包下美式餐廳，與百位球迷一同觀賽，包括成都世大運中華男籃總教練劉孟竹、中華白隊球員簡廷兆、谷毛唯嘉、謝亞軒、朱雲豪、世大運培訓隊孫永成也到場共襄盛舉，與球迷一同感受NBA總冠軍賽的熱力。

除了激烈的賽事外，主辦單位也在活動過程中設計趣味問答及互動小遊戲，其中呼拉圈挑戰，特別邀請號稱中華白呼拉圈達人谷毛唯嘉來為現場球迷示範並擔任該關關主，展現優異的運動神經，讓許多球迷留下深刻印象，刺激緊張的比賽讓現場驚呼聲及歡樂聲不斷。

  而其他球員也利用空檔把握機會與球迷拍照並互動，中華白即將於13日至11月1日參加由中華籃協舉辦的台灣超級籃球挑戰賽，驗收集訓成果，也希望球迷能夠後續到現場或是鎖定緯來電視網電視轉播為他們加油鼓勵。

主辦單位緯來電視網及NBA現場準備了許多獎項回饋給早起來參加的球迷及來賓，而緯來體育台副總何孝齊更是受到熱情球迷感動，原定特獎為兩張NBA級專屬球員椅，額外現場加碼兩張，一共讓四位幸運球迷能夠帶回家作為紀念，為活動順利畫下完美句點。

緯來電視網與NBA包下美式餐廳邀請上百名球迷一同觀賞NBA總冠軍賽。圖／主辦單位提供
緯來電視網與NBA包下美式餐廳邀請上百名球迷一同觀賞NBA總冠軍賽。圖／主辦單位提供

NBA 謝亞軒 簡廷兆

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